Most érkezett: Üllői úti kávézónak rongyolt egy autós a Corvin köznél - Fotók

RETRO RÁDIÓ

Az autós a Corvin köz közelében rohant neki az egyik ház falának. A nő szinte másodpercekkel korábban kanyarodott ki az Üllői útra, szinte azonnal nekirohant az épületnek. Egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 15:40
Rendőrök és mentősök ácsorogtak a VIII. kerületi Kisfaludy utca és az Üllői út kereszteződésénél a Corvin köz mellett. Mint kiderült, egy igencsak különös balesethez érkeztek: a kereszteződés melletti épületbe ugyanis egyenesen belerohant egy hófehér elektromos Volkswagen. A kocsi valósággal tarolt maga előtt: nem csak a kerékpársávot leválasztó oszlopokat döntötte le, hanem ezután még orral bele is rohant az épületbe.

Az autó orral rohant bele az Üllői úti épületbe. Nem sokkal korábban kanyarodott ki a Kisfaludy utcából    Fotó: Sáfár Tibor

A sofőr teljesen kidöntötte az útjában álló leválasztó oszlopokat, és a helyszínen úgy tűnt, hogy a járda egy részét is felbontotta, majd csak ezután rohant bele a házba. Az épület érintett részén egy kávézó működik, ahol többen is ücsörögtek bent, ők a brutális zajra rohantak ki az épület elé. Úgy tudjuk, hogy az autót egy nő vezette, akinek nem sokkal később segítettek kiszállni a járműből.

A mentősök szinte perceken belül a helyszínre értek, úgy tudjuk, hogy a nő könnyebben sérült Fotó: Sáfár Tibor

Úgy tudjuk, hogy az asszony, bár zavarodott állapotban volt, kommunikált, beszélt a szemtanúkkal, köztük két, pont arra járó szabadnapos orvossal is. A mentősök is szinte perceken belül a helyszínre érkeztek, ugyanis éppen a baleset helyszínének közelében jártak. Ők aztán átsegítették a riadt és sérült nőt az esetkocsiba. 

Az autó eleje szinte totálkárosra tört Fotó: Sáfár Tibor

Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, információink szerint a nő a baleset helyszínétől alig pár méterre fekvő Kisfaludy utcából kanyarodott ki, majd a kanyar után szinte azonnal rá is kanyarodott az oszlopokra és a kerékpársávra. Itt azonban vélhetően ijedtében egy újabb gázfröccsöt adhatott - ekkor rohant neki a kávézó falának. A gyalogosok közül többen is elmondták, hogy nagyon gyorsan történt az eset, szinte másodperceken belül megvolt a baj, így sokan azt gyanítják: nem kizárt, hogy a sofőr rosszullét miatt csapódott a biciklisávba, majd a háznak.

Csoda, hogy a járdán éppen akkor senki nem sétált    Fotó: Sáfár Tibor

Mint mondták, isteni szerencse, hogy senki más nem sérült meg:

Ez egy forgalmas járdaszakasz, csoda, hogy éppen nem sétált itt valaki, vagy nem biciklizett erre senki. Ahogy láttam, mást nem tettek be a mentőbe, csupán a sofőr hölgyet, reméljük, hogy ő sem sérült súlyosan

- mondta egy arra sétáló asszony, hozzátéve, hogy éppen itt haladt el alig egy perccel a beleset előtt, ő is csak a zajra fordult vissza. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
