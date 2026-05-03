„Három telefon három szetthez – Mintha az életem egy álom lenne” – Zsigmond Angi új dala felrobbantotta az internetet

Nem volt elég. Zsigmond Angit semmi sem állíthatja meg, ha zenei karrierjéről van szó – még a negatív kommentek áradata sem. Az ország egyik legnépszerűbb influenszere egy újabb dalt tudhat magáénak, aminek videóklipjét Dubajban forgatta le. A luxushelyszín megadta a hangulatát a kissé provokatívnak sikerült zenének.

Zsigmond Angi újra meglépte a váratlant: Megjelent a „TikTok Sztár”

Fotó: YouTube

Zsigmond Angi új dala kiakasztotta a követőket

Luxusautók és dubaji életérzés – ezek jellemzőek leginkább a most megjelent „TikTok Sztár” névre hallgató dalra. A tartalomgyártó nem adta alább előző dalaihoz képest, és megmutatta, milyen számára az élet. Többek közt dalba foglalta, három telefonja van, amiket megfelelően tud párosítani szettjeihez.

Három telefon három szetthez – Mintha az életem egy álom lenne

– énekli új dalában Angi.

A nemrég felröppent szakítás híre úgy néz ki, karrierje felé tolja az influenszert, azonban a kommentek még mindig nem bővelkedtek a dicséretekben.

Mindenki tud mekis pohárral a meki előtt táncolni

– írta egy kommentelő.

Atyaúristen, de fogja ezt bánni 10 év múlva... Kínos!

– áll egy másik hozzászólásban. De mások sem voltak finomabbak: