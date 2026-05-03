Légiutas-kísérő vagyok, és sosem találod ki, mi van az egyenruhám alatt

Amikor repülőgépre szállnak, az utasokat jellemzően légiutas-kísérők fogadják, akik a hosszú műszakok és a jelentős alváshiány ellenére is makulátlanul festenek minden pillanatban. Úgy tűnik azonban, hogy a személyzet tagjai titokban tartják friss arcbőrük és gyűrődésmentes egyenruhájuk titkát, ami egy kifinomult bőrápolási rutin illúzióját kelti.

Szinte sokkolta követőit a légiutas-kísérő

Általában elvárják tőlük, hogy hajukat egy meghatározott módon formázzák, sminkjüket pedig a többi személyzeti taggal hangolják össze, különösen a rúzsuk árnyalatait illetően. Egy légiutas-kísérő végre megosztotta legnagyobb titkát arról, mi is történik valójában a színfalak mögött. Paula, aki @muulann_ néven oszt meg bennfentes információkat a TikTok közösségimédia-platformon, feltöltött egy videót, amelyben eredetileg makulátlanul, ropogós fehér blúzban és nadrágban látható.

Paula azonban minden követőjét meglepte, amikor lekapta magáról az egyenruháját. Alatta ugyanis kényelmes pizsama rejtőzködött mindvégig. Egy huncut mosoly kíséretében bebizonyította, hogy egy hosszú műszak alatt sem kell feláldozni a kényelmet – amiről gyanútlan utasai mit sem tudtak.

A TikTokker légiutas-kísérő nevetésre fakasztotta követőit is, miközben Lana Del Rey „Margaret” című dala ment a videó alatt. Kollégái azonnal együttéreztek vele, az egyikük így nyilatkozott: „Megértelek; a nadrág belül nagyon karcos.”

Eközben mások arra voltak kíváncsiak, nincs-e melege egy ilyen vastag szettben: „Mit csinálsz, amikor 829 fok van a fedélzeten?”

Paula azonban azt mondta, hogy nagyon fázós, szóval ez nem jelent problémát számára. Sőt, egy pluszréteg ruha abszolút szükséges számára, nem pusztán stílusbeli választás – írja a Mirror.