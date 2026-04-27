"Bizonyítani akartam, hogy képes vagyok rá!" - Úgy döntött, megvalósítja álmait és 74 évesen lediplomázott

Évtizedekre félretette dédelgetett álmait. Végül azonban úgy döntött, megcsinálja és 74 évesen végre lediplomázott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 18:00
diploma idős nő diploma kiállítás

Raelene Page 74 évesen tette meg azt, amit sokan minél fiatalabban próbálnak meg: lediplomázott. Az idős nő több mint öt évtizedre tette félre tanulmányait, mielőtt megtette volna a nagy lépést. 74 évesen fejezte be az egyetemet és családja segítségével küzdötte le az olyan kihívásokat, mint az új technológia elsajátítása és az önbizalomhiány. A diplomaosztójáról készült TikTok-videója vírusként terjedt az interneten és sokakat inspirál arra, hogy soha ne adják fel álmaikat.

Úgy döntött, megvalósítja álmait és lediplomázott a 74 éves nő
Fotó: Pexels (illusztráció!)

Évtizedekre félretette az álmait - Most, 74 évesen végre lediplomázott

Több mint öt évtizeddel azután, hogy félretette az egyetemet, Raelene Page 74 éves korában diplomát szerzett, ezzel megvalósítva régi álmait. 1969-ben ugyan minden lehetősége megvolt arra, hogy továbbtanuljon, az utolsó pillanatban azonban másképp döntött és inkább közelebb maradt otthonához, Maine állam északi részén.

Az egyetemi álmaim félbeszakadtak

– mesélte.

Raelene ehelyett férjhez ment, családot alapított, és az élete a munkára és a gondoskodásra épült. Az évek során otthonából bölcsődét működtetett, egy éttermet vezetett, könyvelőként dolgozott egy fakitermelő cégnél, majd 25 évet töltött a postánál, ahonnan 2012-ben nyugdíjba ment. Ahogy pedig teltek az évek, az iskolába való visszatérés egyre távolibbnak tűnt.

Mindig is sajnáltam, hogy nem jártam egyetemre, mert imádtam az iskolát és a tanulást

– mesélte az idős nő.

Ez a régóta benne élő érzés végül évekkel később visszavezette az ötlethez (amikor Kaliforniába költözött) és megismerte a BYU Pathway programot. Eleinte nem tűnt megvalósíthatónak, mert személyes jelenlétet igényelt, de 2021-ben megtudta, hogy online is elvégezhető – és hirtelen valós lehetőség lett.

Nagyon izgatott lettem, és úgy döntöttem, beiratkozom, hogy diplomát szerezzek

– mondta.

2022-ben, unokája, Taylor Page segítségével belevágott – annak ellenére, hogy nem tudta pontosan, mire vállalkozott. Az évtizedek utáni visszatérés nem volt könnyű, különösen a technológia miatt.

A legnagyobb kihívás az volt, hogy régimódi tanuló voltam és alig volt számítógépes tudásom.

Családja ezt közelről követhette végig.

Gyakran kaptunk hívásokat a mamától, hogy hogyan kell elmenteni egy dokumentumot, jobb klikkelni vagy másolni és beilleszteni

– mesélte unokája.

Mindezek ellenére kitartott – még a kételyek és szorongás ellenére is. Néha az önbizalomhiány és a kudarctól való félelem nehéz volt és sokszor megkérdezte magától, miért is vágott bele. A válasz azonban mindig ugyanaz maradt:

Bizonyítani akartam, hogy képes vagyok rá!

Évek munkája után végül eljött a nagy pillanat.

A színpadon átsétálni a diplomaosztón hihetetlen élmény volt, szinte valószerűtlen

– mondta.

  • A családja a nézőtérről figyelte, sokan könnyek között.
  • Az ünneplés családi eseménnyé vált: közös vacsora, ruha kiválasztása, együtt ünneplés.
  • Taylor videót is készített a TikTokra, ami gyorsan hatalmas visszhangot váltott ki.

Sokan írták, hogy inspirálta őket, hogy visszatérjenek tanulni. És hogy emlékeztette őket arra: sosem késő azt tenni, amit szeretnénk!

Raelene számára ez az út már többet jelent, mint egy személyes cél. Most azt reméli, története másokat is bátorít céljuk felé, írja a People.

@lifeoftaygale hey yeah so I’ve been crying about this all morning. im so proud of her. I love her so so much :’) #nevertooold #collegegraduation #collegegraduate #collegegrads #shedidit ♬ Coming Up Roses - Harry Styles

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
