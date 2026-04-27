"Bizonyítani akartam, hogy képes vagyok rá!" - Úgy döntött, megvalósítja álmait és 74 évesen lediplomázott

Raelene Page 74 évesen tette meg azt, amit sokan minél fiatalabban próbálnak meg: lediplomázott. Az idős nő több mint öt évtizedre tette félre tanulmányait, mielőtt megtette volna a nagy lépést. 74 évesen fejezte be az egyetemet és családja segítségével küzdötte le az olyan kihívásokat, mint az új technológia elsajátítása és az önbizalomhiány. A diplomaosztójáról készült TikTok-videója vírusként terjedt az interneten és sokakat inspirál arra, hogy soha ne adják fel álmaikat.

Több mint öt évtizeddel azután, hogy félretette az egyetemet, Raelene Page 74 éves korában diplomát szerzett, ezzel megvalósítva régi álmait. 1969-ben ugyan minden lehetősége megvolt arra, hogy továbbtanuljon, az utolsó pillanatban azonban másképp döntött és inkább közelebb maradt otthonához, Maine állam északi részén.

Az egyetemi álmaim félbeszakadtak

– mesélte.

Raelene ehelyett férjhez ment, családot alapított, és az élete a munkára és a gondoskodásra épült. Az évek során otthonából bölcsődét működtetett, egy éttermet vezetett, könyvelőként dolgozott egy fakitermelő cégnél, majd 25 évet töltött a postánál, ahonnan 2012-ben nyugdíjba ment. Ahogy pedig teltek az évek, az iskolába való visszatérés egyre távolibbnak tűnt.

Mindig is sajnáltam, hogy nem jártam egyetemre, mert imádtam az iskolát és a tanulást

– mesélte az idős nő.

Ez a régóta benne élő érzés végül évekkel később visszavezette az ötlethez (amikor Kaliforniába költözött) és megismerte a BYU Pathway programot. Eleinte nem tűnt megvalósíthatónak, mert személyes jelenlétet igényelt, de 2021-ben megtudta, hogy online is elvégezhető – és hirtelen valós lehetőség lett.

Nagyon izgatott lettem, és úgy döntöttem, beiratkozom, hogy diplomát szerezzek

– mondta.

2022-ben, unokája, Taylor Page segítségével belevágott – annak ellenére, hogy nem tudta pontosan, mire vállalkozott. Az évtizedek utáni visszatérés nem volt könnyű, különösen a technológia miatt.

A legnagyobb kihívás az volt, hogy régimódi tanuló voltam és alig volt számítógépes tudásom.

Családja ezt közelről követhette végig.

Gyakran kaptunk hívásokat a mamától, hogy hogyan kell elmenteni egy dokumentumot, jobb klikkelni vagy másolni és beilleszteni

– mesélte unokája.