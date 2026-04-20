A Nap belép a Bikába: ez a csillagjegy ma hatalmas elismeréseket kaphat

Napi horoszkóp: 2026. április 20., hétfő – A Vízöntő csillagjegy szülötte nagy elismeréseket kaphat

Kos

Hétfőn végre úgy érzi, hogy minden a helyére kerül. A Nap ugyan kilép a jegyéből, de önnek is jót tesz majd a Bika havának leföldelt energiája. A Hold és a Mars szextil fényszöge jó hatással van önre, különösen a munkában.

Bika

Ez a hétfő igencsak kellemes meglepetéseket tartogat az ön számára. A Nap belép a jegyébe, és hatalmas segítséget kap tőle mindenhez. A kedvező fényszögek szerencsés hatása pedig minden téren megmutatkozik, de különösen a pénzügyekben hozhat jó fordulatot.

Ikrek

Hétfőn szinte ragyog! A Merkúr, mint uralkodó bolygója, különösen kedvező fényszöget kap, így számíthat szerencsés fordulatokra, apró örömökre. Ne lepődjön meg, ha valaki kedves ajándékkal vagy figyelmességgel lepi meg.

Rák

Friss lendületet kap hétfőn. A Hold nagyon jó fényszöget kap a Merkúrtól (értelem), a Marstól (akarat), a Szaturnusztól (idő) és a Plútótól (intuíció). Ma ezer százalékosan működnek a megérzései, és egy fontos üggyel kapcsolatban minden a helyére kerül.

Oroszlán

Ez a nap kifejezetten jó arra, hogy valamit letisztázzon – akár magában, akár valakivel kapcsolatban. A kedvező égi energiák támogatják abban, hogy diplomatikusan, de határozottan képviselje az álláspontját. Az is lehet, hogy ön lesz az, aki dűlőre visz egy ügyet. Számít a szava!

Szűz

Ma különösen jól érzi magát a bőrében, és ezt mások is észreveszik. A kedvező bolygóállások miatt sok dicséretet vagy elismerést kaphat, különösen ha olyan helyen dolgozik, ahol emberekkel kell foglalkoznia. Most ugyanis nagyon kiegyensúlyozott érzelmileg, és nyitott másokra.

Mérleg

Ragyogó hétfői nap elé néz! A Vénusz, az uralkodó bolygója, a Bika jegyében van, ott szintén uralmi helyzetben, a Nap által megerősítve. Ez segíthet abban, hogy rendezze azokat a kapcsolatokat, amelyek az utóbbi időben feszültek voltak. Békét köthet, és új ismeretség is jöhet.