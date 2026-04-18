Ne reménykedj, teremts tudatosan! – így tette jobbá a saját és mások életét Attila
"A szavak és a gondolatok is teremtenek, vagyis minden pillanatban a jövőt formáljuk", ezt mondja Attila. A tudatos teremtés vagyis a manifesztáció mezején otthonosan mozgó fiatalember megélte a poklot ahhoz, hogy most a mennyországban érezhesse magát. Sikerei igazolják a módszereit.
A mondás szerint mindenkinek megvan a joga a saját hülyeségéhez. Lehet, hogy a joga megvan, de vajon érdemes-e kontrollálatlanul hagyni a saját elménket, hogy úgy csapongjanak a gondolataink, hogy már szinte követhetetlenné válnak, vagy érdemes tudatosabban élni az életünket, és célzottabban gondolkozni? Attila néhány éve él a tudatos teremtés szerint, és ma már másoknak is megmutatja azt az utat, amin haladva a hozzá segítségért fordulók saját maguk tehetik jobbá és szebbé az életüket.
Több tízezer követő, így segít a tudatos teremtés
„A kimondott szó hatalmas erővel bír, hiszen formálja az életünket pozitív vagy negatív irányba” – vallja Attila, aki eszerint él, és olyan magas szintre emelte a tudatos teremtés folyamatát, hogy ma már nem csak a saját életére bír hatást gyakorolni, hanem másokéra is. Százával tódulnak az életük egy-egy pontján megrekedt érdeklődők az előadásaira, hogy Attila segítsen. De hogyan jutott el az erdélyi depressziós fiatalember néhány év alatt a pulpitusra, és vált az emberi elme és a valóság szakértőjévé?
„Nincs varázsgömböm, és nem gyógyítok kézrátétellel”
Legyen az betegség, személyes veszteség, súlyos kapcsolati probléma, a 37 éves fiatalember nem varázsol, kártyát sem vet és gyertyát sem éget. Látja és segíti az embert, hogy megtalálja a saját hitrendszerén belül azt az utat, ami a sikerhez vezet, legyen az egészségügyi, párkapcsolati, munkahelyi, vagy anyagi siker. Az energiája, a fókuszáltsága bizonyítja, hisz abban, amit csinál és száz százalékig arra figyel, akivel beszél. Feltérképezi azt, aki leül vele szemben, látja a elakadási pontjait és néhány mondatnyi beszélgetés után tudja, mi a teendő, mégsem erőltet rá senkire semmit.
Kihoztam egy embert a házából. 24 évig élt önmagát bezárva, félelemben a külvilágba való kilépéstől. Ma már egyedül sétál az utcán, intézi az ügyeit. Van olyan is, aki súlyos ízületi gyulladásból gyógyult ki, más visszakapta az önbizalmát egy rossz kapcsolat után, de olyan is volt, hogy valakinek az agydaganata tűnt el. Pedig semmit nem tettem. Ezt mind ők tették saját magukkal. Én mást nem teszek, csak abban segítek, hogy a hozzám forduló emberek a saját hitrendszerükön belül megtalálják az utat a gyógyuláshoz. Nem veszem el a lehetőséget senkitől, hiszen mindenki képes lenne önmaga is rátalálni a helyes útra a szellemi és testi gyógyuláshoz, a sikerek eléréséhez. Én csupán utat mutatok, hogy találja meg önmagában a lehetőségeket
– kezdi Attila.
Sokan hiszik azt, hogy Attila megoldja a problémáikat, de ez az egész nem erről szól – vallja a fiatalember.
Te például nem figyelsz a szavaidra, pedig minden ott kezdődik
– mondja, én pedig igazat adva neki, találkozásunk óta jobban figyelek arr, milyen szavakat használok.
Szenvedésből a boldogságba
Attila céltalanul és teli adóssággal élt a harmincas évei elején Angliában. Dolgozott, de hiába keresett, nem sikerült neki semmi. Ez aztán a magánéletére is rányomta a bélyegét, szerelme elhagyta. Akkor igazán összetört, és nem látta a kiutat. Súlyos depresszióba esett, és a teste is fájdalmas tüneteket produkált.
Arra voltam programozva, hogy szenvedjek. Befektetéseket csináltam, de semmi nem jött össze. Az identitásom, a tudatalattim egyszerűen nem engedte, hogy továbblépjek. Nekem a programot kellett átírnom magamban. Ezt kellett felismernem. Hosszú folyamat volt, hiszen kutatnom, tanulnom kellett. Valójában mindegy, hogy vallási, orvosi, tudományos úton indulunk el, hiszen a cél és a végeredmény mindenhol ugyanaz. Én például kaptam egy könyvet, minden azzal kezdődött. Utána Bruce Lipton epigenetikai bizonyítékai a DNS-ről is segítettek, megtanultam, hogy a »remény« pusztító dolog, hiszen azzal beismerem, hogy az a bizonyos dolog, amit szeretnék, nincs meg. Nincs misztikum ebben. Ezek tények
– meséli.
Attila azt mondja, a tudatos teremtés, a manifesztáció létező dolog és tudományosan bizonyított, nincs benne semmilyen hókuszpókusz. Az első pillanatban, amikor meglátta a fényt az alagút végén, már kezdte megérteni, hogy a világban egyenlőség van, hiába gazdag az egyik ember, és szegény a másik, egészséges a harmadik és beteg a negyedik.
Mindenki a saját démonjaival küzd. Így zárja be az ember saját magát a saját korlátai közé. Először én is jósokhoz mentem, meg tarot kártyásokhoz, médiumokhoz, így kerestem azt az utat, amire végül rátaláltam, arra, amivel most élek és foglalkozom minden pillanatban. Elkezdtem dolgozni a tudatalattimmal, affirmációkat (megerősítéseket) mondtam, akkora lelki fájdalmak gyötörtek. Nem volt mit elveszítsek, csak saját magamat, abban a pillanatban. Amíg a szenny bennünk van, nem tudunk tökéletesedni. Mindegy, hogy bibliai, kvantumfizikai, vagy orvostudományi szemszögből nézzük, nem megy a gyógyulás, amíg ilyen állapotban vagyunk. Ezt kellett felismernem
– beszél őszintén a kezdetekről Attila.
Azóta eltelt néhány év, és Attila sikeres emberré vált. Most Magyarországon segít, TikTokon, előadásokon, számtalan esetben önzetlenül. Attila most boldog és kiegyensúlyozott. Titkos tervei vannak, azt mondja az emberek nincsenek felkészülve a valóságra, ezért csínján bánik az információkkal. Sikereit telefonhívások, személyes beszámolók, üzenetek, videók bizonyítják nap mint nap. Attila azt mondja, bárki képes meggyógyulni, vagy azzá válni, amivé szeretne. Csak akarni kell, és megadatik.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre