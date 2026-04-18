Ne reménykedj, teremts tudatosan! – így tette jobbá a saját és mások életét Attila

A mondás szerint mindenkinek megvan a joga a saját hülyeségéhez. Lehet, hogy a joga megvan, de vajon érdemes-e kontrollálatlanul hagyni a saját elménket, hogy úgy csapongjanak a gondolataink, hogy már szinte követhetetlenné válnak, vagy érdemes tudatosabban élni az életünket, és célzottabban gondolkozni? Attila néhány éve él a tudatos teremtés szerint, és ma már másoknak is megmutatja azt az utat, amin haladva a hozzá segítségért fordulók saját maguk tehetik jobbá és szebbé az életüket.

A tudatos teremtés Attila szerint bárki számára lehetséges (Fotó: AttilaTudatosTeremtes)

Több tízezer követő, így segít a tudatos teremtés

„A kimondott szó hatalmas erővel bír, hiszen formálja az életünket pozitív vagy negatív irányba” – vallja Attila, aki eszerint él, és olyan magas szintre emelte a tudatos teremtés folyamatát, hogy ma már nem csak a saját életére bír hatást gyakorolni, hanem másokéra is. Százával tódulnak az életük egy-egy pontján megrekedt érdeklődők az előadásaira, hogy Attila segítsen. De hogyan jutott el az erdélyi depressziós fiatalember néhány év alatt a pulpitusra, és vált az emberi elme és a valóság szakértőjévé?

„Nincs varázsgömböm, és nem gyógyítok kézrátétellel”

Legyen az betegség, személyes veszteség, súlyos kapcsolati probléma, a 37 éves fiatalember nem varázsol, kártyát sem vet és gyertyát sem éget. Látja és segíti az embert, hogy megtalálja a saját hitrendszerén belül azt az utat, ami a sikerhez vezet, legyen az egészségügyi, párkapcsolati, munkahelyi, vagy anyagi siker. Az energiája, a fókuszáltsága bizonyítja, hisz abban, amit csinál és száz százalékig arra figyel, akivel beszél. Feltérképezi azt, aki leül vele szemben, látja a elakadási pontjait és néhány mondatnyi beszélgetés után tudja, mi a teendő, mégsem erőltet rá senkire semmit.

Kihoztam egy embert a házából. 24 évig élt önmagát bezárva, félelemben a külvilágba való kilépéstől. Ma már egyedül sétál az utcán, intézi az ügyeit. Van olyan is, aki súlyos ízületi gyulladásból gyógyult ki, más visszakapta az önbizalmát egy rossz kapcsolat után, de olyan is volt, hogy valakinek az agydaganata tűnt el. Pedig semmit nem tettem. Ezt mind ők tették saját magukkal. Én mást nem teszek, csak abban segítek, hogy a hozzám forduló emberek a saját hitrendszerükön belül megtalálják az utat a gyógyuláshoz. Nem veszem el a lehetőséget senkitől, hiszen mindenki képes lenne önmaga is rátalálni a helyes útra a szellemi és testi gyógyuláshoz, a sikerek eléréséhez. Én csupán utat mutatok, hogy találja meg önmagában a lehetőségeket

– kezdi Attila.