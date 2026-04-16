Noszály Sándor megmutatta: Ez volt az első alkalom, amikor hatalmába kerítette a depresszió - Fotó!

Noszály Sándor már teljes mértékben felvállalja lelki vívódásait és múltbeli hullámzó lelkiállapotát. Az egykori kiváló teniszező már arra szenteli minden idejét, hogy másoknak segítsen, akik szintén hasonló problémával küzdenek. Most megmutatta a fotót arról az időszakról, amikor először esett mély depresszióba, válása után, 2014-ben.

Noszály Sándor több évig küzdött mentális betegségével

Fotó: YouTube

Képzeljétek, ez volt az első alkalom, amikor mély depresszióba zuhantam a válásom után, 2014-ben.

– írta rajongóinak Noszály. Hozzátette, hogy mégis élete egyik legemlékezetesebb napja marad, mivel ezen a napon találkozott először Gerard Butler, amerikai színésszel.

Ennek ellenére az életem egyik legemlékezetesebb napja marad. Winkler Péter barátommal és Leonardo DiCaprioval alkottunk egy csapatot (beach-röplabda), Novak Djokovic, Gerard Butler és egy szerb teniszező ellen játszottunk, és óriási küzdelemben döntő szett, 21-19-re nyertünk. Meccslabdánál még egy óriásit vetődtem is, azzal nyertük meg Oscart nem kapott érte Leo. De nagyon örült a győzelemnek. Djokot legyőzni bármilyen sportban... Ezen a napon találkoztam először Gerard Butlerrel, aki később a tanítványom és barátom lett.

Majd hozzátette:

Ha közelebbről megnézitek a szememet, láthatjátok azt a tompa tekintetet, ami a depressziós emberekre jellemző.

Noszálynak most készül életrajzi könyve, amiben írni fog hosszú küzdelmeiről, ami végigkísérte a legkeményebb éveit. Emellett olyan hírességekkel és világsztárokkal találkozott, akik segítették útját.