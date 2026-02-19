Nem mindennapi rituálékon vett részt Noszály Sándor: „Számomra minden tapasztalat volt”

A népszerű sportoló, Noszály Sándor főként az Egyesült Államokban töltötte mindennapjait, ahol elismert teniszedzőként épített karriert. Olyan hollywoodi hírességekkel is a pályára lépett, mint például az akciósztár Gerard Butler. Most azonban egy készülő könyv kapcsán elevenítette fel múltjának azt az időszakát, amikor a buddhizmus vált élete meghatározó részévé. Az egykori bajnok elárulta, hogyan került kapcsolatba a világ egyik legnagyobb spirituális vezetőjével, és milyen extrém belső utazásokon vett részt.

Noszály Sándor a keleti filozófia felé fordult (Fotó: Szabolcs László)

Noszály Sándor és a Dalai Láma

A történet ott kezdődött, amikor a spirituális világ egyik legfontosabb alakja Magyarországra látogatott. Sándor nem érte be annyival, hogy a tömegből figyelje az eseményeket, hanem aktív részese akart lenni a látogatásnak. A sportolói fegyelem és a határozott fellépés kapóra jött, amikor lehetőséget kapott arra, hogy testközelből figyelhesse meg a vallási vezető mindennapjait. Ez a tapasztalat mély nyomot hagyott benne, és alapjaiban határozta meg a hozzáállását a keleti gondolkodásmódhoz.

A sors úgy hozta, hogy még amikor a Dalai Láma Pesten volt, lehetőséget kaptam arra, hogy benne legyek a biztonsági csapatában, és így három napot együtt tölthettem vele. Számomra minden tapasztalat volt. Életformában nem úgy voltam buddhista, mint ahogy azt egy kolostorról elképzelné az ember, hanem a filozófiája tetszett: a buddhizmus együttérzése, szellemisége és hasonló dolgai.

Ezek az élmények ráébresztették arra, hogy a buddhizmus számára egy életforma és egyfajta belső szabadság is.

Harminckét órás belső utazás

A kezdeti impulzusok után Sándor mélyebbre ásott a gyakorlatokban, és nem riadt vissza a komolyabb kihívásoktól sem. Egy Magyarországon is jól ismert dán tanító, Ole Nydahl útmutatásait követve vett részt olyan rituálékon, amelyek fizikai és mentális képességet egyaránt igényeltek. A teniszpályán megszerzett kitartása segítette át a több mint egy napig tartó, rendkívüli koncentrációt igénylő folyamaton. Ez a fajta elmélyülés segített neki abban, hogy jobban megismerje a saját határait.

Ezután Ole Nydahlnál, aki Magyarországon eléggé ismert volt, megcsináltam a PHOWA-T, ami egy 32 órás meditáció, egyfajta «fejcsakranyitás». Nagyon érdekes. Később volt alkalmam arra is, hogy Indiába menjek, megcsinálni a PÚDZSÁT. Lett tapasztalatom, és mindegyikről van fényképem is. Videóm is van, bár azt nem tudom majd berakni a könyvbe, de képeket igen, és az egész gondolati síkját is el tudom majd mesélni, hogy hogyan éltem meg mindezt.

A korábbi Nagy Ő elárulta, hogy regényében minden részletet elmesél majd. A sportoló szerint ezek a pillanatok nemcsak látványosak, hanem érzelmileg is meghatározóak voltak számára. A különleges utazások és rituálék kézzelfogható emlékei a mai napig fontos részét képezik személyes archívumának.