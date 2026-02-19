Nem mindennapi rituálékon vett részt Noszály Sándor: „Számomra minden tapasztalat volt”
Izgalmas részleteket árult el életének egy eddig kevésbé ismert fejezetéről az egykori világklasszikus sportoló. Noszály Sándor a tőle megszokott őszinteséggel beszélt arról a belső útról, amely során a keleti filozófia és a meditáció világában merült el.
A népszerű sportoló, Noszály Sándor főként az Egyesült Államokban töltötte mindennapjait, ahol elismert teniszedzőként épített karriert. Olyan hollywoodi hírességekkel is a pályára lépett, mint például az akciósztár Gerard Butler. Most azonban egy készülő könyv kapcsán elevenítette fel múltjának azt az időszakát, amikor a buddhizmus vált élete meghatározó részévé. Az egykori bajnok elárulta, hogyan került kapcsolatba a világ egyik legnagyobb spirituális vezetőjével, és milyen extrém belső utazásokon vett részt.
Noszály Sándor és a Dalai Láma
A történet ott kezdődött, amikor a spirituális világ egyik legfontosabb alakja Magyarországra látogatott. Sándor nem érte be annyival, hogy a tömegből figyelje az eseményeket, hanem aktív részese akart lenni a látogatásnak. A sportolói fegyelem és a határozott fellépés kapóra jött, amikor lehetőséget kapott arra, hogy testközelből figyelhesse meg a vallási vezető mindennapjait. Ez a tapasztalat mély nyomot hagyott benne, és alapjaiban határozta meg a hozzáállását a keleti gondolkodásmódhoz.
A sors úgy hozta, hogy még amikor a Dalai Láma Pesten volt, lehetőséget kaptam arra, hogy benne legyek a biztonsági csapatában, és így három napot együtt tölthettem vele. Számomra minden tapasztalat volt. Életformában nem úgy voltam buddhista, mint ahogy azt egy kolostorról elképzelné az ember, hanem a filozófiája tetszett: a buddhizmus együttérzése, szellemisége és hasonló dolgai.
Ezek az élmények ráébresztették arra, hogy a buddhizmus számára egy életforma és egyfajta belső szabadság is.
Harminckét órás belső utazás
A kezdeti impulzusok után Sándor mélyebbre ásott a gyakorlatokban, és nem riadt vissza a komolyabb kihívásoktól sem. Egy Magyarországon is jól ismert dán tanító, Ole Nydahl útmutatásait követve vett részt olyan rituálékon, amelyek fizikai és mentális képességet egyaránt igényeltek. A teniszpályán megszerzett kitartása segítette át a több mint egy napig tartó, rendkívüli koncentrációt igénylő folyamaton. Ez a fajta elmélyülés segített neki abban, hogy jobban megismerje a saját határait.
Ezután Ole Nydahlnál, aki Magyarországon eléggé ismert volt, megcsináltam a PHOWA-T, ami egy 32 órás meditáció, egyfajta «fejcsakranyitás». Nagyon érdekes. Később volt alkalmam arra is, hogy Indiába menjek, megcsinálni a PÚDZSÁT. Lett tapasztalatom, és mindegyikről van fényképem is. Videóm is van, bár azt nem tudom majd berakni a könyvbe, de képeket igen, és az egész gondolati síkját is el tudom majd mesélni, hogy hogyan éltem meg mindezt.
A korábbi Nagy Ő elárulta, hogy regényében minden részletet elmesél majd. A sportoló szerint ezek a pillanatok nemcsak látványosak, hanem érzelmileg is meghatározóak voltak számára. A különleges utazások és rituálék kézzelfogható emlékei a mai napig fontos részét képezik személyes archívumának.
Mélypontokból épített hitelesség
Sándor nem titkolja, hogy az élete során voltak nehezebb, érzelmileg megterhelő időszakok is. Úgy látja, hogy a magasságok és mélységek megélése tette őt azzá az emberré, aki ma is képes másokon segíteni. A sportban szerzett tekintélyét és a magánéleti tapasztalatait ötvözve ma már hitelesen tud utat mutatni azoknak, akik hozzá fordulnak tanácsért. Szerinte a siker titka az a szuggesztív erő, amit a felmenőitől örökölt és az élete során továbbfejlesztett.
Közben nálam megjelent ez a bipolaritás is. Ott is megéltem a mélységeket és a magasságokat, amit ma már egyáltalán nem bánok, mert nemcsak hitelesebben tudok segíteni, hanem jobban át is tudom érezni mások helyzetét. Olyan ez, mint a tenisz: ha valaki egyszer benne volt a világ első száz játékosában, hitelesebben tud tanítani. Ha megérted a mélységeket, könnyebben tudsz segíteni is. Mindig egy szuggesztív egyéniség voltam, ezért voltam sikeres. Ezt részben örököltem, és ez nagyon sokat számított. Nagyon sok kaland lesz benne, mert az egész életem egy nagy kaland volt.
Noszály Sándor története rávilágít arra, hogy a csillogás mögött gyakran komoly belső munka és spirituális érettség áll. Az egykori teniszsztár élete valóban egy véget nem érő kaland, ahol a sport és a lélek egyensúlya a legfontosabb.
