Megtaláltuk Noszály Sándort, nagy dobásra készül az egykori Nagy Ő

Hosszú hónapok bizonytalansága és aggasztó pletykái után végre pontot tett a találgatások végére az ország egyik kedvenc teniszezője. Noszály Sándor állapotáról is beszélt, eloszlatva minden olyan tévhitet, amely a hollétével és a mentális egészségével kapcsolatos. Az egykori sportoló és tévésztár kijelentette: kiegyensúlyozottabb, mint valaha, és bár sokan azt hitték, végleg elhagyta az országot, erről szó sincs.

Noszály Sándor interjúban vallott jelenlegi életéről (Fotó: Mediaworks Archív)

Noszály Sándor új fejezetet nyitott az életében: „Áprilisban kezdem el”

Az országos hírnevet eredetileg sportolóként szerző, majd a Nagy Ő műsorában is feltűnő híresség élete kész hullámvasút. Az utóbbi hónapok bizonytalansága után most egy stabil, céltudatos férfi képét mutatja, aki nem fél szembenézni a múltjával. A rajongók legnagyobb örömére Sándor visszanyerte régi erejét és optimizmusát. A sportoló büszkén mesélt arról, hogy egy hatalmas volumenű projektbe kezd, amelyben gyerekkorától kezdve mindent feltár. A múltja nemcsak dicsőséget, hanem politikai korszakokon átívelő különleges élményeket is tartogatott számára.

Áprilisban elkezdek írni egy könyvet az egész életemről. Elég szürreális volt az életem, de legalább izgalmas. 17 éves voltam, amikor a rendszerváltás volt, átéltem akkor a kommunizmust, apám-anyám olimpikon volt, egyszóval sportolócsalád. Már 11 évesen Amerikában voltam, akkor még ilyen sportútlevél volt, azzal lehetett csak utazni.

- kezdte a Metropolnak Noszály Sándor, aki ezzel a vallomással rávilágított arra, hogy az élete messze nem csupán a csillogásról szólt. A korán jött világjárás és a családi elvárások olyan alapokat adtak neki, amik meghatározták későbbi döntéseit. Az írás folyamata számára egyfajta terápia is, amivel végleg lezárhatja a kételyeket.

A legmélyebb pillanatok

A készülő mű azonban nem áll meg a nosztalgiázásnál; a legmélyebb bugyrokba is betekintést enged. Sándor nem akarja eltitkolni a diagnózisát, sőt, segíteni akar azoknak, akik hasonló cipőben járnak.

Sok kaland lesz benne, ami történt velem. Voltam Indiában, Kazahsztánban, Monte Carlóban is, aztán 2014-ben jött ez a bipolaritás, egy nagyon komoly könyvet akarok írni mindebből. Humorosan akarom átadni a dolgokat, amilyen én vagyok, öniróniával, önkritikával, nem fogom szégyellni azt, hogy volt ez a betegségem, meg hogy min mentem át. Applikációt is akarok csinálni, ami nagyon remélem, hogy több százezer embernek fog segíteni, akik különböző mentális és lelki betegségben szenvednek. Úgyhogy mozgalmas jövő előtt állok.

- tette hozzá az egykori teniszcsillag. Ez a fajta őszinteség példaértékű a magyar celebvilágban, ahol sokan inkább a szőnyeg alá söprik a problémáikat. A tervezett applikáció pedig azt jelzi, hogy Sándor társadalmi felelősséget is vállal majd a jövőben.