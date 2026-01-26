Amerikából posztolt Noszály Sándor – visszatérhet a régi életéhez?

Noszály Sándor neve az elmúlt időszakban nemcsak sporteredményei, hanem magánélete miatt is gyakran került a figyelem középpontjába. Az egykori teniszező elsősorban edzőként dolgozott, méghozzá nem is akárhol: Amerikában, ahol bizony világsztárokat tréningezett. Olyan nevek is előkerültek már, mint Gerard Butler, akit Noszály nemcsak teniszezni tanított, de szoros barátságot is kötöttek. Most azonban nem egy új szakmai siker, hanem egy közösségi médiás poszt indította be a pletykákat.

Noszály Sándor Amerikában van? (Fotó: Mediaworks)

Noszály Sándor újra Amerikában?

A képen Noszály Sándor egy önvezető taxiban ül, mintha mi sem lenne természetesebb. A háttérben angol felirattal ellátott monitor sejlik fel, a poszt hangulata pedig egyértelműen azt sugallja: nincs feszültség, nincs dráma, csak egy nyugodt pillanat. A képhez egy rövid magyarázat is társult:

Itt vagyok Los Angelesben, öt napra jöttem

– és ez az, ami igazán olaj volt a tűzre. Sokan biztosra veszik, hogy Noszály nem csak pár napra tért vissza az Egyesült Államokba. Mások szerint viszont a poszt mindent elárul: ez nem más, mint egy rövid utazás.

Edzősködni ment vissza, vagy csak feltöltődni?

Noszály Sándor amerikai élete korábban igazi sikertörténetnek tűnt. Exkluzív teniszközpontok, tehetős ügyfelek, hollywoodi kapcsolatok – sokan irigykedve figyelték, ahogyan az egykori magyar teniszező a tengerentúlon új karriert épít. Nem csoda, hogy most sokan úgy gondolják: a friss Insta-poszt azt jelzi, hogy Noszály talán ismét munkába állt, és újra edzéseket tart. Ugyanakkor akadnak szkeptikusok is. Szerintük elképzelhetőbb, hogy Noszály Sándor csupán pihenni utazott ki, távol a nyilvánosságtól, hogy rendezze gondolatait és feltöltődjön.

Nehézségek árnyékában

Noszály Sándor korábban nyíltan beszélt bipoláris zavaráról, és arról is, hogy volt időszak, amikor családja segítségére szorult, emiatt pedig hazatért Magyarországra. Akkor sokan aggódva figyelték az állapotát, és drukkoltak neki a felépüléshez. Éppen ezért most minden apró jelnek különös jelentőséget tulajdonítanak a rajongók. Egyesek szerint az amerikai poszt kifejezetten biztató: azt üzeni, hogy Noszály jobban van, magabiztos, és képes újra útra kelni.