Megható köszöntés: így ünnepelte Rubint Réka Schobert Norbi 55. születésnapját

Rubint Réka különleges és érzelmes módon köszöntötte fel férjét, Schobert Norbertet 55. születésnapja alkalmából.

Rubint Réka csodás szülinapot szervezett Schobert Norbertnek

Fotó: Markovics Gábor

Rubint Réka szívből jövő meglepetést szervezett férjének

Az edzőnő megható sorokkal üzent szerelmének, akit igazi harcosnak és „Főnixmadárnak” nevezett. Posztjában felidézte, hogy férje az évek során kétszer is életveszélyes helyzetbe került, egyszer a szívműtétje, majd a stroke után, de mindkét alkalommal sikerült talpra állnia.

Rubint Réka azt is kiemelte, hogy bár sok nehézségen mentek keresztül, és voltak, akik elárulták vagy hátba támadták őket, Norbi mindig emelt fővel állt fel. Hangsúlyozta, hogy számukra a legfontosabb a család és az igaz barátok támogatása, ami minden helyzetben erőt adott nekik.

Az ünneplésről egy hangulatos Instagram-videót is megosztott, ezen Schobert Norbert egy lufikkal teli szobába lép be, ahol az „55” felirat is megjelenik. A plafonról lelógó családi fotók különösen meghitt hangulatot teremtettek. A posztban Rubint Réka több közös és családi képet is megosztott, amelyek jól tükrözik, milyen szoros kötelék fűzi össze őket. Az üzenet végén pedig a legfontosabbat emelte ki: az egészség és a szeretet az élet legnagyobb ajándéka.