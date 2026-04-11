Megható: így támogatja fiát A Nagy Duettben Rubint Réka

Több hét kemény küzdelem után a döntőjéhez érkezett A Nagy Duett. Ma este eldől, hogy Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lengyel Johanna és ifjabb Schobert Norbi, Vastag Csaba és Domján Evelin, vagy pedig a kiesés után visszatérő Tolvai Reni és Lakatos Laci aratja-e le a végső babérokat.

Ma este kiderül, kik vehetik át a trófeát A Nagy Duettben / Fotó: Tumbász Hédi

A stúdióban természetesen a családtagok is jelen vannak, köztük Rubint Réka, hogy szurkoljon a fiának és Lengyel Johannának: vele tartott másik két gyermeke, Lara és Zalán is. A fitneszlady a közelmúltban sokkolta az országot, miután bejelentette, hogy évek óta rákkal küzd, ám ez sem tarthassa vissza, hogy támogassa a gyermekét a nagy összecsapás közepette.