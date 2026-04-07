Rubint Réka könnyekig meghatódott: Tele van a szívem hálával
Elárasztják a támogatások a fitneszladyt. Rubint Réka korábbi bejelentése sokkolta az országot, ám szerencsére, nincs egyedül, mialatt élete talán legnagyobb csatáját vívja.
A napokban érkezett a lesújtó hír, hogy rákkal küzd Rubint Réka. A bejelentést követően a sztárvilág nem egy tagja előállt, hogy támogatásáról biztosítsa a fitneszladyt, Orbán Viktor miniszterelnökkel és a rajongókkal karöltve, aki nagyon hálás minden kedves szóért.
Rubint Rékát rengetegen támogatják élete legnagyobb csatája közepette
Az elmúlt napokban rengeteg támogató üzenetet kaptam Tőletek, amit igyekeztem egyenként is megválaszolni, de még nem értem a végére, és ahogy nézem a kommentek számát, elképzelhető hogy nem is fogok. Nehéz szavakba foglalni azt a mérhetetlen hálát, amit érzek!
- írta a közösségi oldalán Réka.
Szeretném megköszönni Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak, Szentkirályi Alexandrának, Király Nórának, Dr. Cser-Palkovics Andrásnak a támogató üzeneteiket, nagyon sokat jelent!
- tette hozzá.
Szeretném megköszönni a teljes magyar Sztárvilágnak a sok-sok üzenetet! Tele van a szívem hálával! A Miniszterelnök Úr azt írta : “ … egy ország büszke rád!” Én pedig büszke vagyok arra a hihetetlen erejű összetartásra, amit ebben a nagyon nehéz helyzetben kaptam és kapok Tőletek! Megyek tovább előre úgy, ahogyan eddig is tettem! Nagyon szeretlek Titeket!
- zárta a bejegyzését Réka.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre