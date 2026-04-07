Rubint Réka könnyekig meghatódott: Tele van a szívem hálával

Elárasztják a támogatások a fitneszladyt. Rubint Réka korábbi bejelentése sokkolta az országot, ám szerencsére, nincs egyedül, mialatt élete talán legnagyobb csatáját vívja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 18:37
A napokban érkezett a lesújtó hír, hogy rákkal küzd Rubint Réka. A bejelentést követően a sztárvilág nem egy tagja előállt, hogy támogatásáról biztosítsa a fitneszladyt, Orbán Viktor miniszterelnökkel és a rajongókkal karöltve, aki nagyon hálás minden kedves szóért.

Rubint Réka nem is lehetne hálásabb a támogatásért / Fotó: KUNOS ATTILA

Rubint Rékát rengetegen támogatják élete legnagyobb csatája közepette

Az elmúlt napokban rengeteg támogató üzenetet kaptam Tőletek, amit igyekeztem egyenként is megválaszolni, de még nem értem a végére, és ahogy nézem a kommentek számát, elképzelhető hogy nem is fogok. Nehéz szavakba foglalni azt a mérhetetlen hálát, amit érzek! 

- írta a közösségi oldalán Réka.

Szeretném megköszönni Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak, Szentkirályi Alexandrának, Király Nórának, Dr. Cser-Palkovics Andrásnak a támogató üzeneteiket, nagyon sokat jelent!

- tette hozzá.

Szeretném megköszönni a teljes magyar Sztárvilágnak a sok-sok üzenetet! Tele van a szívem hálával! A Miniszterelnök Úr azt írta : “ … egy ország büszke rád!” Én pedig büszke vagyok arra a hihetetlen erejű összetartásra, amit ebben a nagyon nehéz helyzetben kaptam és kapok Tőletek! Megyek tovább előre úgy, ahogyan eddig is tettem! Nagyon szeretlek Titeket!

- zárta a bejegyzését Réka.

