„Kardiológus vagyok: ez az a hat tevékenység, amit este 6 után sohasem csinálok”
Könnyen javíthatunk szívünk egészségén, ha ezeket a tevékenységeket nem műveljük már este. Íme hat dolog, amit a kardiológus nem javasol lefekvés előtt.
Dr. Francesco Lo Monaco a hétköznapi rossz szokásokra hívta fel a figyelmet. Az elismert kardiológus szerint van hat olyan tevékenység, amit mindig kerülnünk kell 18 óra után a szívünk egészségének megőrzése érdekében.
Erős szájvíz használata
A kardiológus elsősorban az erős antibakteriális szájvizek kerülését tanácsolja:
„A szájban található baktériumok segítik az ételekből származó vegyületek nitrogén-monoxiddá történő átalakulását, amely rugalmasan tartja az ereket, és szükség esetén lehetővé teszi azok ellazulását. Egyes erős szájvizek azonban elpusztíthatják ezeket a baktériumokat, ami megemelheti a vérnyomást, ez pedig nem kívánatos, amikor a testnek pihennie és regenerálódnia kellene a nap fáradalmai után.”
Kék fény
Sokunk számára talán már megszokottá vált, hogy elalvás előtt még az ágyban pörgetjük az internetet, Dr. Lo Monaco szerint viszont ez több kárt okozhat, mint azt elsőre gondolnánk:
„Az esti élénk, kék fény, különösen a szemen keresztül, gátolhatja a melatonin termelést, amely nemcsak az alváshoz szükséges, hanem valójában az egyik leghatékonyabb antioxidáns is, amely védi az ereket. Tehát a kevesebb melatonin idővel több oxidatív stresszt jelent az artériákban.”
Intenzív statikus gyakorlatok
Legyen szó akár a plankről, vagy a függeszkedésről, ezek a gyakorlatok órákra is megemelhetik a vérnyomást:
„Ha már amúgy is stresszes napod volt, az idegrendszered túlterhelt állapotban van, és a késő esti erőfeszítések csak tovább úgy tartják. A legkeményebb edzéseket végezd a nap elején, a késő esti edzéseket pedig legyenek könnyebbek a szíved érdekében.”
Nyugtató étrend-kiegészítők
Bár úgy tűnhet, hogy jót tesz, ha alvás előtt valamilyen nyugtatót fogyasztunk, például zöld teát, valójában éppen ellenkezőleg hat. A zöld teában ugyanis L-teanin található, ami befolyásolja a stresszreakciót és az idegrendszert, a szívritmus pedig közvetlenül kapcsolódik ehhez.
„Rossz adagolás, időzítés vagy körülmények esetén a kiegészítők olyan módon hatnak az alvásra, amit nem mindig tudunk előre jelezni, és ez felboríthatja a természetes szívritmust” - mondja a kardiológus.
Légzésgyakorlatok
Sokan alkalmazzák az alvási szokások javítása érdekében, azonban a helytelen végrehajtás károsíthatja a szív egészségét.
„Nagyra értékelem a légzésgyakorlatokat, de a hosszú vagy ismételt légzésvisszatartás csökkentheti az oxigénszintet, és egyeseknél extra terhelést jelenthet a szív számára" - állítja a szakértő.
Kései vacsora
Végül a kardiológus azt tanácsolja, alvás előtt három órával már ne együnk, hogy ezzel is csökkentsük a szív terhelését és javítsuk a vérnyomás szabályozását.
Ha három órával lefekvés előtt már nem eszünk, csökkentjük az érfalra nehezedő terhelést és javítjuk az erek rugalmasságát, ami azt jelenti, hogy a szív oxigénigénye csökken, és az alvás alatt hatékonyabban regenerálódik
- idézte a kardiológus szavait a Mirror.
