Így rosszabbodhat a hidegben az egészséged és ezt tedd ellene!

A hideg időjárás számos veszéllyel járhat. Fontos, hogy az egészségünkre is figyeljünk ebben az időszakban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 10:30
Elmondhatjuk az idei télről, hogy brutális. Mintha a fagypont alatti hőmérséklet, a csúszós járdák, magas fűtésszámlák, a száraz, hámló bőr és a vizes csizmák nem lennének elég bosszantóak, még az emberi egészség is rosszabbodik a hidegtől.

Az egészségre is hatással lehet a téli hideg időjárás Fotó: Anna Bizon / freepik.com

Az egészség is rosszabbodhat a téli hidegtől

A téli időjárás több szempontból is káros - a hideg lehetővé teszi a téli vírusok túlélését és terjedését, valamint szűkíti az ereket a hőveszteség minimalizálása érdekében, aminek következtében az ízületek és a szövetek feszesebbnek és merevebbnek érződnek.

Ráadásul a száraz levegő kiszárítja az orr, a torok és a légutak védő nyálkahártyáit, ami megnehezíti a fertőzések leküzdését. A csökkent napfény-expozíció, csökkentheti a D-vitamin szintjét, amely támogatná az immunrendszer egészségét, a csontfejlődést és a sejtek növekedését. Ezzel kétszeresen vagy akár háromszorosan is kockázatnak vannak kitéve a megbetegedésekre hajlamosak. 

Ezek a problémák merülhetnek fel a hidegre érzékenyek számára:

 

Légzési nehézségek

A hideg, száraz levegő a légutak izmainak megfeszülését okozza, fokozódik a nyáktermelés, kiszáradhatnak a légutak membránjai, ez pedig köhögést, zihálást és légszomjat eredményez. Ezek súlyos kockázatok az asztmás betegek számára, vagy azoknak, akik súlyos tüdőbetegségben szenvednek.

Hideg levegőn az orr és a száj eltakarása, a megfelelő hidratáltság, valamint a gyengéd nyújtások és bemelegítés segít csökkenteni a szív, a tüdő és az ízületek terhelését

- mondja Dr. Sergiu Darabant, a Baptist Health South részét képező, Miami Cardiac & Vascular Institute kardiológusa.

 

Szív- és érrendszeri betegségek

Az erek összehúzódása jelentősen megnövelheti a vérnyomást és a pulzusszámot, amely gyorsabb pumpálásra készteti a szívet, különösen a szívbetegségben szenvedőknél.

„Emellett kissé sűrűbbé és alvadásra hajlamosabbá teheti a vért” - mondja Dr. Darabant.

A túlzott véralvadás növelheti a veszélyes elzáródások kockázatát, így szívroham vagy sztrók is kialakulhat. Az orvos szerint melegen kell öltözködni, rétegesen, korlátozott időt ajánlott a szabad ég alatt tölteni, és érdemes a szélsőséges hőmérsékletekbe (túlzott hidegből melegbe bemenni vagy fordítva) való átmenetet elkerülni. Érdemes figyelni a mellkasi fájdalomra, a légzési nehézségekre és a kerülni kell a hirtelen megerőltető tevékenységet.

 

Bőrproblémák

Az alacsony kültéri páratartalom, és a száraz beltéri levegő keveréke megfoszthatja a bőrt a természetes olajoktól és felgyorsíthatja a nedvességvesztést. A legyengült bőrvédő réteg súlyos szárazságot, viszketést és gyulladást okozhat pikkelysömörben vagy ekcémában szenvedőknél.

Ceramidokat és hialuronsavat tartalmazó bőrápolási rutint kell követni, amely támogatja a hidratáltságát a bőrnek és kerüljük a forró zuhanyt, amely kiszáríthatja a bőrt - írja a Post.

 

Mentális egészség

A csökkent napfény hatással lehet a bioritmusunkra, csökkentheti a hangulatot szabályozó szerotoninszintet és növeli a melatonin, alváshormon szintjét. A szakértők a hangulat javítása érdekében testmozgást javasolnak és a szabadban töltött idő maximalizálását, vagy, ha lehetőség adja, akkor fényterápiát.

Nem szabad megfeledkezni a kapcsolatok ápolásáról, a D-vitaminban gazdag ételek fogyasztásáról és ha szükség adja, szakember bevonásáról.

 

