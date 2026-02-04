Így rosszabbodhat a hidegben az egészséged és ezt tedd ellene!
A hideg időjárás számos veszéllyel járhat. Fontos, hogy az egészségünkre is figyeljünk ebben az időszakban.
Elmondhatjuk az idei télről, hogy brutális. Mintha a fagypont alatti hőmérséklet, a csúszós járdák, magas fűtésszámlák, a száraz, hámló bőr és a vizes csizmák nem lennének elég bosszantóak, még az emberi egészség is rosszabbodik a hidegtől.
Az egészség is rosszabbodhat a téli hidegtől
A téli időjárás több szempontból is káros - a hideg lehetővé teszi a téli vírusok túlélését és terjedését, valamint szűkíti az ereket a hőveszteség minimalizálása érdekében, aminek következtében az ízületek és a szövetek feszesebbnek és merevebbnek érződnek.
Ráadásul a száraz levegő kiszárítja az orr, a torok és a légutak védő nyálkahártyáit, ami megnehezíti a fertőzések leküzdését. A csökkent napfény-expozíció, csökkentheti a D-vitamin szintjét, amely támogatná az immunrendszer egészségét, a csontfejlődést és a sejtek növekedését. Ezzel kétszeresen vagy akár háromszorosan is kockázatnak vannak kitéve a megbetegedésekre hajlamosak.
Ezek a problémák merülhetnek fel a hidegre érzékenyek számára:
Légzési nehézségek
A hideg, száraz levegő a légutak izmainak megfeszülését okozza, fokozódik a nyáktermelés, kiszáradhatnak a légutak membránjai, ez pedig köhögést, zihálást és légszomjat eredményez. Ezek súlyos kockázatok az asztmás betegek számára, vagy azoknak, akik súlyos tüdőbetegségben szenvednek.
Hideg levegőn az orr és a száj eltakarása, a megfelelő hidratáltság, valamint a gyengéd nyújtások és bemelegítés segít csökkenteni a szív, a tüdő és az ízületek terhelését
- mondja Dr. Sergiu Darabant, a Baptist Health South részét képező, Miami Cardiac & Vascular Institute kardiológusa.
Szív- és érrendszeri betegségek
Az erek összehúzódása jelentősen megnövelheti a vérnyomást és a pulzusszámot, amely gyorsabb pumpálásra készteti a szívet, különösen a szívbetegségben szenvedőknél.
„Emellett kissé sűrűbbé és alvadásra hajlamosabbá teheti a vért” - mondja Dr. Darabant.
A túlzott véralvadás növelheti a veszélyes elzáródások kockázatát, így szívroham vagy sztrók is kialakulhat. Az orvos szerint melegen kell öltözködni, rétegesen, korlátozott időt ajánlott a szabad ég alatt tölteni, és érdemes a szélsőséges hőmérsékletekbe (túlzott hidegből melegbe bemenni vagy fordítva) való átmenetet elkerülni. Érdemes figyelni a mellkasi fájdalomra, a légzési nehézségekre és a kerülni kell a hirtelen megerőltető tevékenységet.
Bőrproblémák
Az alacsony kültéri páratartalom, és a száraz beltéri levegő keveréke megfoszthatja a bőrt a természetes olajoktól és felgyorsíthatja a nedvességvesztést. A legyengült bőrvédő réteg súlyos szárazságot, viszketést és gyulladást okozhat pikkelysömörben vagy ekcémában szenvedőknél.
Ceramidokat és hialuronsavat tartalmazó bőrápolási rutint kell követni, amely támogatja a hidratáltságát a bőrnek és kerüljük a forró zuhanyt, amely kiszáríthatja a bőrt - írja a Post.
Mentális egészség
A csökkent napfény hatással lehet a bioritmusunkra, csökkentheti a hangulatot szabályozó szerotoninszintet és növeli a melatonin, alváshormon szintjét. A szakértők a hangulat javítása érdekében testmozgást javasolnak és a szabadban töltött idő maximalizálását, vagy, ha lehetőség adja, akkor fényterápiát.
Nem szabad megfeledkezni a kapcsolatok ápolásáról, a D-vitaminban gazdag ételek fogyasztásáról és ha szükség adja, szakember bevonásáról.
