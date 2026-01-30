„A fejfájást az anyaságra fogtam, de egy halálos vészhelyzet első jele volt”

Amikor az elfoglalt anyuka, Natasha Carayol 2022 májusában lüktető fejfájás miatt kezdett el szenvedni, először szemet hunyt a probléma felett, és csak pörgős életmódjára fogta az egészet. Azonban a ma már a 40 éves nő tudja, hogy ez volt a halálos betegség első jele.

Az édesanya lüktető fejfájása mögött valami sokkal rosszabb rejtőzött Képünk illusztráció/Fotó: Freepik

Egy bombarobbanás-szerű fejfájást követően esett össze a nő

Miután egy hétig kínzó fejfájás gyötörte, az Észak-Londonban élő Natasha úgy döntött, hogy mégis bemegy dolgozni az irodába, egy orvos felkeresése helyett. Azonban állapota hamar éles fordulatot vett, miután egy korty kávé után úgy érezte magát, mintha bomba robbant volna fejében, majd asztalánál összeesett. Kollégái mentőt hívtak hozzá, majd az Ealing Kórházba kórházba szállították, ahol lassan elkezdte visszanyerni mozgás- és beszédképességét.

A vizsgálatok kimutatták, hogy Natashának, akinek már amúgy is magas vérnyomása volt, hirtelen megugrott a vérnyomása, de ezt egy kis pihenés megoldja. Az orvosok haza akarták küldeni a kórházból, de a magyarázatuk nem győzte meg a nőt, aki további vizsgálatokat követelt, és végül kiderült, hogy egy aneurizma okozta agyvérzést szenvedett, ami sztrókot váltott ki.

Sürgősségi agyműtéten esett át, amelynek következtében feldagadt az arca, lelassult a beszéde és extrém gyengesége lett, ami azt jelentette, hogy újra kellett tanulnia járni.

Önbizalma is megsínylette a beavatkozást, így végül a zene felé fordult, és DJ-ként találta meg újra önmagát. Eleinte csak a szomszédoknál, pár órát zenélt, majd vissza akart térni munkájához, de túl gyenge volt. Mindezt egy jelnek vette, és teljes munkaidőben a DJ-zni kezdett, később pedig Marokkóban, Görögországban, Spanyolországban és Törökországban is fellépett.

A küzdelmek nem értek véget a műtéttel

2024-ben, miután kiderült, hogy terhes, Natasha rettegni kezdett attól, hogy újabb sztrókot fog kapni. 5 héttel a szülés után azonban ez a rémálom valóssággá vált, amikor ismét felugrott vérnyomása, és otthon egy második agyvérzést kapott.

Ezt követően újra kellett kezdeni a felépülést egy logopédus és foglalkozásterapeuta segítségével, miközben újszülött lányával 3 hetet töltöttek a kórházban. Viszont egy harmadik agyvérzés kockázata máig kísérti, miközben neveli 17 éves lányát, Jahzirét és a 7 hónapos, Malayát.

Bármilyen fejfájás, bármilyen furcsa érzés, és a szívem hevesen ver. A sztrók nemcsak a tested, hanem a gondolkodásmódod is megváltoztatja

– magyarázta az édesanya.