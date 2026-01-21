Folyton ropogtatta a csontjait, 23 évesen lebénult a mentősnő

Egy fiatal mentőtiszt, aki rendszeresen ropogtatta az ízületeit, 23 éves korára részben lebénult. Egy egyszerű nyakropogtatás sztrókot váltott ki nála, miután elszakított egy létfontosságú artériát a gerincében.

A sztrók diagnózisa váratlanul érte a fiatalt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Szinte egy mozdulat kellet a bénító sztrókhoz

Natalie Kunicki egy átmulatott éjszaka után az ágyban feküdt és filmet nézett az egyik barátjával, amikor kiroppantotta a nyakát, és hangos reccsenést hallott. A londoni mentőstiszt először nem foglalkozott a reccsenéssel. 15 percre elaludt, majd arra ébredt, hogy nem tudta mozgatni a bal lábát, majd összeesett, amikor megpróbált felállni.

Március 5-én végül a hajnali órákban mentővel szállították kórházba, ahol egy CT-vizsgálat kimutatta, hogy sztrókot kapott.

Az embereknek tudniuk kell, hogy még fiatalon is egy egyszerű dolog sztrókot okozhat. Nem is próbáltam kifejezetten ropogtatni a nyakam. Csak megmozdultam, és megtörtént. Mentőtiszt vagyok, és mégsem hívtam a segélyhívót tíz percig, mert túl valószínűtlennek tartottam, hogy sztrók legyen, pedig ennél sokkal jobban kellett volna tudnom... Minden egyes perccel több agysejt pusztul el, ezért soha ne zárjuk ki a sztrók lehetőségét csak azért, mert valaki fiatal.

- figyelmeztetett mindenkit a történtek után a fiatal.

Az orvosok Natalie-nak elmagyarázták, hogy pusztán a nyaka megnyújtása okozta a csigolyaartéria megrepedését, egy spontán eseményt, amelynek esélye egymillió az egyhez. A szétrepedt artériát egy három órás műtét során helyreállították, azonban az agyába ékelődött vérröggel nem tudtak mit kezdeni, csak reménykedtek abban, hogy idővel felszívódik.

Nem dohányzom, nem igazán iszom, nincs családi kórtörténetemben sztrók, szóval elég furcsa, hogy velem történt meg, miközben csak az ágyban mozogtam.

'I was 23 when I stretched my neck and ended up paralysed' https://t.co/3wme99tKYl — K.B. (@KB97783357) January 20, 2026

A fiatal 3 napot töltött az intenzív osztályon. Érzelmileg teljesen tompa lett, és nem tudott mit kezdeni a történtekkel. Végül két mentős barátja ment be hozzá, akik egy 7 napos határidőt adtak neki arra, hogy összeszedje magát.

Egy hétig tarthattam a kis önsajnálati bulimat, de ennyi. Azt mondták: "ami megtörtént, megtörtént, most már csak dolgozz és csináld az összes gyakorlatot."

Végül Natalie ennek a durva szeretetnek tulajdonította azt, hogy rendkívül gyorsan felépült. Most története segítségével próbálja felhívni a fiatalok figyelmét is a sztrók első jeleire - írta a Mirror.