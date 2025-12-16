„Túl keményen edzettem az edzőteremben, 32 évesen két halálos szívrohamot kaptam”

Ryan figyelmen kívül hagyta a tüneteit. Azt gondolta, hogy csak túlerőltette magát az edzés során, miközben súlyos szívinfarktust kapott – közölte a Mirror. Majdnem az életébe került a kemény edzés, miután egy ritka, (általában halálos kimenetelű) szívinfarktust kapott. Az úgynevezett „özvegycsináló” szívrohamot csupán az érintettek 10 százaléka éli túl.

Túlhajtotta magát az edzésen, szívrohamot kapott Fotó: Engin Akyurt / unsplash.com – Képünk illusztráció

Súlyos szívrohamot kapott az élettel teli futó

A 32 éves Ryan Mickleburgh rendszeresen járt edzőterembe, akár 100 kilókat is emelt és éppen egy megerőltető edzést végzett, amikor óra közben kettős szívrohamot kapott.

A férfi séfként dolgozik és egészségesen is étkezik, főleg teljes értékű élelmiszereket fogyaszt, magas fehérje- és rosttartalmú fogásokat. Ennek ellenére megbánta, hogy hónapokon át félvállról vette az olyan tüneteket, mint a zsibbadás és a mellkasi fájdalom, mielőtt majdnem meghalt.

Március 17-én azonban minden más volt. A férfi érezte, hogy valami nincs rendben. Az edzés során furcsa fájdalmat érzett, és észrevette, hogy a pulzusa rendkívül magasra szökött. Édesanyja, Patricia vitte kórházba, ám az autóban már képtelen volt ébren maradni, és rettegett attól, hogy meghal. A pánik a kórházban újra eluralkodott rajta és a szívritmusa elérte a percenkénti 225 ütést.

A Manchesterben született futó később tudta meg, hogy a bizonyos „özvegycsináló” szívinfarktuson esett át. Ez a fajta szívinfarktus a bal elülső leszálló koszorúér teljes elzáródásával jár, amely a szív vérellátásának jelentős részéért felelős.

Ryan most másoknak üzen, hogy vegyék észre a figyelmeztető jeleket és egyben fel szeretné világosítani a fiatalokat, hogy ugyan sebezhetetlennek érzik magukat, bárkivel történhet hasonló. A túlhajtott sportoló így emlékezett vissza az időszakra:

Funkcionális fitneszversenyeken vettem részt, és idén négy maratonra készültem. Hetente akár 75 kilométert is futottam, emellett három-négy nap súlyzós edzést végeztem, a rúdon akár 100 kilót is emelve. Két végén égettem a gyertyát

Az aggasztó tünetekről mit sem tudomást véve végezte mindennapi edzéseit.

Folyamatosan zsibbadást éreztem a testem bal oldalán, de azt hittem, csak becsípődött egy ideg – az edzőteremnek tulajdonítottam. Ez nagyjából két-három hónapon keresztül rendszeresen előfordult

A szörnyű napra így emlékezett vissza:

Az óra közepén lementem a földre burpee-zni, és amikor felálltam, nagyon szorított a mellkasom. Ránéztem az órámra, és a pulzusom 195 ütés/perc volt. Pihentem egy kicsit, és jobban lettem, de az edzés után hazafelé vezetve fájdalmat éreztem az állkapcsom bal oldalán és a karomban

Ezután hazament és amikor hazaért, hideg verejtékezés tört rá. Ekkor már tudta, hogy nagy baj van - felhívta az édesanyját és mondta, hogy nagyon rosszul van.

Amikor édesanyja kórházba vitte, az orvosok azonnal az intenzívre vitték és folyékony aszpirint adtak Ryannak, miközben megfigyelés alatt tartották.

Ám ekkor újra pánik tört ki.

A szívritmusa 225 ütés/percre ugrott, és rájött, hogy egy második szívrohama van – mindössze másfél órával az első után.

Egyszer magamnál voltam, aztán elájultam és újra. Nem igazán fogtam fel, mi történt. Egyszer csak újra jelentkeztek ugyanazok a tünetek – az állkapocsfájdalom, a mellkasi érzés. Azt mondtam anyukámnak: »Hívj egy orvost, újabb szívrohamom van«

– mesélte Ryan.