„Túl keményen edzettem az edzőteremben, 32 évesen két halálos szívrohamot kaptam”
Hónapokon át félvállról vette a tüneteit, azt gondolta sebezhetetlen. Egy nap azonban szívrohamot kapott.
Ryan figyelmen kívül hagyta a tüneteit. Azt gondolta, hogy csak túlerőltette magát az edzés során, miközben súlyos szívinfarktust kapott – közölte a Mirror. Majdnem az életébe került a kemény edzés, miután egy ritka, (általában halálos kimenetelű) szívinfarktust kapott. Az úgynevezett „özvegycsináló” szívrohamot csupán az érintettek 10 százaléka éli túl.
Súlyos szívrohamot kapott az élettel teli futó
A 32 éves Ryan Mickleburgh rendszeresen járt edzőterembe, akár 100 kilókat is emelt és éppen egy megerőltető edzést végzett, amikor óra közben kettős szívrohamot kapott.
A férfi séfként dolgozik és egészségesen is étkezik, főleg teljes értékű élelmiszereket fogyaszt, magas fehérje- és rosttartalmú fogásokat. Ennek ellenére megbánta, hogy hónapokon át félvállról vette az olyan tüneteket, mint a zsibbadás és a mellkasi fájdalom, mielőtt majdnem meghalt.
Március 17-én azonban minden más volt. A férfi érezte, hogy valami nincs rendben. Az edzés során furcsa fájdalmat érzett, és észrevette, hogy a pulzusa rendkívül magasra szökött. Édesanyja, Patricia vitte kórházba, ám az autóban már képtelen volt ébren maradni, és rettegett attól, hogy meghal. A pánik a kórházban újra eluralkodott rajta és a szívritmusa elérte a percenkénti 225 ütést.
A Manchesterben született futó később tudta meg, hogy a bizonyos „özvegycsináló” szívinfarktuson esett át. Ez a fajta szívinfarktus a bal elülső leszálló koszorúér teljes elzáródásával jár, amely a szív vérellátásának jelentős részéért felelős.
Ryan most másoknak üzen, hogy vegyék észre a figyelmeztető jeleket és egyben fel szeretné világosítani a fiatalokat, hogy ugyan sebezhetetlennek érzik magukat, bárkivel történhet hasonló. A túlhajtott sportoló így emlékezett vissza az időszakra:
Funkcionális fitneszversenyeken vettem részt, és idén négy maratonra készültem. Hetente akár 75 kilométert is futottam, emellett három-négy nap súlyzós edzést végeztem, a rúdon akár 100 kilót is emelve. Két végén égettem a gyertyát
Az aggasztó tünetekről mit sem tudomást véve végezte mindennapi edzéseit.
Folyamatosan zsibbadást éreztem a testem bal oldalán, de azt hittem, csak becsípődött egy ideg – az edzőteremnek tulajdonítottam. Ez nagyjából két-három hónapon keresztül rendszeresen előfordult
A szörnyű napra így emlékezett vissza:
Az óra közepén lementem a földre burpee-zni, és amikor felálltam, nagyon szorított a mellkasom. Ránéztem az órámra, és a pulzusom 195 ütés/perc volt. Pihentem egy kicsit, és jobban lettem, de az edzés után hazafelé vezetve fájdalmat éreztem az állkapcsom bal oldalán és a karomban
Ezután hazament és amikor hazaért, hideg verejtékezés tört rá. Ekkor már tudta, hogy nagy baj van - felhívta az édesanyját és mondta, hogy nagyon rosszul van.
- Amikor édesanyja kórházba vitte, az orvosok azonnal az intenzívre vitték és folyékony aszpirint adtak Ryannak, miközben megfigyelés alatt tartották.
- Ám ekkor újra pánik tört ki.
- A szívritmusa 225 ütés/percre ugrott, és rájött, hogy egy második szívrohama van – mindössze másfél órával az első után.
Egyszer magamnál voltam, aztán elájultam és újra. Nem igazán fogtam fel, mi történt. Egyszer csak újra jelentkeztek ugyanazok a tünetek – az állkapocsfájdalom, a mellkasi érzés. Azt mondtam anyukámnak: »Hívj egy orvost, újabb szívrohamom van«
– mesélte Ryan.
Ryant a Wythenshawe Kórházba szállították sürgősségi trombektómiára, hogy eltávolítsák a vérrögöt. Később derült ki, hogy egy veleszületett alapbetegsége van. Úgynevezett lyukkal született a szívében, amelyről az orvosok úgy vélik, lehetővé tehette egy vérrög áthaladását, kiváltva a rohamot.
Bár Ryan sajnálja, hogy már nem ugyanaz az ember többé, de mégis úgy gondolja, a szívroham és a halálközeli élmény megváltoztatta az élethez való hozzáállását. Lassabb és tudatosabb lett.
Így fogalmazott:
Sokkal tudatosabbá tett abban, hogy ki vagyok és sokkal jobban kapcsolódom a barátaimhoz és a családomhoz. Most már lassabban élek, sétálni járok. Sokkal jobban értékeled az életet, ha közel kerültél a halálhoz.
