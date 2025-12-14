„Végignéztem, ahogy édesanyám meghal” – Koszos volt a pezsgőfürdő, belehalt az édesanya
70. születésnapját ünnepelte családjával az édesanya. Ám nem sokkal később rosszul lett és kórházba került. Kiderült, hogy a koszos pezsgőfürdő okozta a fertőzését.
"Végignéztem, ahogy édesanyám meghal egy olyan ritka fertőzés miatt, amit egy nyaraló pezsgőfürdője okozott" – közölte a Sun egy gyászoló lány szavait. Paulette Crookes halálának ügyében ezen a héten zárult le a halottkém vizsgálata. A 70 éves Paulette Crookes mérföldkőnek számító születésnapját ünnepelte családjával a bérelt nyaralóban Wight szigetén, ám néhány héttel később meghalt. Halálát a nyaraló koszos pezsgőfürdője okozhatta.
Az édesanya gyászoló lánya megosztotta történetét és azt, milyen szörnyű volt végignéznie anyja szenvedését, miután egy ritka betegséget kapott el egy nyaraló-ingatlan pezsgőfürdőjéből.
Koszos pezsgőfürdő okozta a nő halálát
A család 2020 februárjában tartózkodott a nyaralóban, ahol az édesanya többször is használta a pezsgőfürdőt, amelynek vize a rokonok szerint zavaros és kellemetlen szagú volt. A nőt hazatérése után sürgősen kórházba szállították, ahol megállapították, hogy legionellózist kapott el – egy súlyos tüdőfertőzést, amelyet a légkondicionálókból vagy pezsgőfürdőkből származó legionella baktérium belélegzése okoz.
Paulette-et mesterséges kómába helyezték, ám később szélütést és szívrohamot kapott, és tragikus módon március 8-án életét vesztette.
Lánya, Denise Scott így emlékezett vissza:
Mielőtt kómába tették volna, anya megígértette velünk, hogy fel fog ébredni
A hét elején az esküdtszék arra a következtetésre jutott, hogy a nő halálát tüdőgyulladás okozta, amely közvetlen következménye volt a legionella-fertőzésnek.
A család többször is használta a pezsgőfürdőt ott tartózkodásuk alatt. Érkezésük másnapján észrevették, hogy furcsa szag árad belőle.
Kicsit dohos szaga volt. A víz is kissé zavaros volt. Furcsa színe volt, nem olyan, amilyennek a víznek lennie kellene
A harmadik napra a víz még rosszabbnak tűnt, és enyhén zöldes színűvé vált.
Paulette a rosszulléte miatt idő előtt elhagyta a bérelt szállást. Később azonban több rokon is megbetegedett, köztük unokák is, akiknél kiütések jelentkeztek.
Miután Paulette hazatért, állapota tovább romlott, szédülés és hányás kínozta.
Február 16-án sürgősen kórházba szállították, majd az intenzív osztályra került, ahol légzésének segítésére maszkot kellett viselnie. Két nappal később mesterséges kómába helyezték, hogy pihenni tudjon, az orvosok pedig később legionárius betegséget diagnosztizáltak nála.
A héten megszületett halottkém döntése – amely megerősítette, hogy Paulette a pezsgőfürdőből kapta el a legionella-fertőzést – megkönnyebbülést hozott a családja számára.
Denise így fogalmazott:
Az ítélet azt jelentette, hogy nem csupán a gyász és a harag emésztett minket – igazunk volt
Paulette volt a család szíve-lelke. Nélküle nem tudják elképzelni, milyenek lesznek az ünnepek - az üresség és a szürkeség odaköltözött mindennapjaikba.
