„Végignéztem, ahogy édesanyám meghal” – Koszos volt a pezsgőfürdő, belehalt az édesanya

"Végignéztem, ahogy édesanyám meghal egy olyan ritka fertőzés miatt, amit egy nyaraló pezsgőfürdője okozott" – közölte a Sun egy gyászoló lány szavait. Paulette Crookes halálának ügyében ezen a héten zárult le a halottkém vizsgálata. A 70 éves Paulette Crookes mérföldkőnek számító születésnapját ünnepelte családjával a bérelt nyaralóban Wight szigetén, ám néhány héttel később meghalt. Halálát a nyaraló koszos pezsgőfürdője okozhatta.

Ritka betegséget okozott a 70 éves nőnél a koszos pezsgőfürdő

Fotó: Forrás: Pixabay

Az édesanya gyászoló lánya megosztotta történetét és azt, milyen szörnyű volt végignéznie anyja szenvedését, miután egy ritka betegséget kapott el egy nyaraló-ingatlan pezsgőfürdőjéből.

Koszos pezsgőfürdő okozta a nő halálát

A család 2020 februárjában tartózkodott a nyaralóban, ahol az édesanya többször is használta a pezsgőfürdőt, amelynek vize a rokonok szerint zavaros és kellemetlen szagú volt. A nőt hazatérése után sürgősen kórházba szállították, ahol megállapították, hogy legionellózist kapott el – egy súlyos tüdőfertőzést, amelyet a légkondicionálókból vagy pezsgőfürdőkből származó legionella baktérium belélegzése okoz.

Paulette-et mesterséges kómába helyezték, ám később szélütést és szívrohamot kapott, és tragikus módon március 8-án életét vesztette.

Lánya, Denise Scott így emlékezett vissza:

Mielőtt kómába tették volna, anya megígértette velünk, hogy fel fog ébredni

A hét elején az esküdtszék arra a következtetésre jutott, hogy a nő halálát tüdőgyulladás okozta, amely közvetlen következménye volt a legionella-fertőzésnek.

A család többször is használta a pezsgőfürdőt ott tartózkodásuk alatt. Érkezésük másnapján észrevették, hogy furcsa szag árad belőle.

Kicsit dohos szaga volt. A víz is kissé zavaros volt. Furcsa színe volt, nem olyan, amilyennek a víznek lennie kellene

A harmadik napra a víz még rosszabbnak tűnt, és enyhén zöldes színűvé vált.

Paulette a rosszulléte miatt idő előtt elhagyta a bérelt szállást. Később azonban több rokon is megbetegedett, köztük unokák is, akiknél kiütések jelentkeztek.

Miután Paulette hazatért, állapota tovább romlott, szédülés és hányás kínozta.