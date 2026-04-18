Most érkezett: szörnyű baleset az M7-esen, szirénázva rohantak menteni
Forgalmi akadályra lehet számítani az érintett útszakaszon.
Messzire elhallatszó szirénával rohantak a hatóségok: baleset történt az M7-esen Pázmánd térségében, a Nagykanizsa felé vezető oldalon április 18-án, szombaton.
A baleset miatt forgalmi korlátozásra számíthatnak az autósok
Egy autó defekt miatt a szalagkorlátnak csapódott a 41-es és a 42-es kilométer között a Nagykanizsa felé vezető oldalon. A váli önkormányzati tűzoltókat riasztották az esethez. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom a mentési munkálatok idejére – írra a katasztrófavédelem szombaton, 13:23-kor.
Hírlevél-feliratkozás
