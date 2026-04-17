Eltűnt otthonról, nem sokkal később halálos gázolás áldozata lett egy 9 éves kisfiú

Halálra gázoltak egy autista kisfiút, miután egyedül hagyta el az otthonát. Az eset Virginiában történt, április 13-án. A kisfiú családja megtörten nyilatkozott a tragikus kimenetelű balesetről.

Fotó: GoFundMe/Honoring Mathew’s Memory

A rendőrség közlése szerint a 9 éves kisfiú kiszaladt az úttestre, ahol egy 2012-es Honda Civic ütötte el. A helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték az újraélesztést, végül a gyermeket kórházba szállították, ahol később belehalt a sérüléseibe. Az áldozatot Mathew Vargas néven azonosították.

Mathew édesapja elmondta, hogy a kisfiút autizmussal és ADHD-val diagnosztizálták, illetve sose beszélt. A baleset napján a gyermek megszökött otthonról, ehhez még három különböző zárat is sikerült kinyitnia. „Az egyik elektronikus volt, a másik nyomógombos, a harmadik pedig egy mechanikus kapuzár, amit nagyon nehéz kinyitni, de neki sikerült” – mondta az apa.

A kisfiút elütő, 30 éves sofőr a helyszínen maradt a tragédiát követően, azonban később vádat emeltek ellene, mert jogosítvány nélkül ült a volán mögé harmadik alkalommal.

A kisfiú édesapja elmondta, hogy nem hibáztatja az autós a halálos gázolásért.

Néhány szülő nem érti, hogy min megyünk keresztül. Nagyon nehéz egy autizmussal élő, speciális igényű gyermeket nevelni. Nem igazán lehet tudni, mit szeretne, vagy hogy mit érez… Az, hogy így vesztettük el, rendkívül fájdalmas.

A szakértők szerint az autizmussal élő személyek körében igen gyakori az elkóborlás, ilyenkor elhagyják a biztonságos környezetet vagy a gondozójukat. A jelenség különösen gyermekkorban gyakori, de a felnőtteknél is előfordul - olvasható a PEOPLE magazin cikkében.