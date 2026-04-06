"Azt reméltük, nem őt gázolta el a HÉV" - Kamerák elé állt az elgázolt 14 éves fiú barátnője
Érezte, hogy valami baj lesz. Kamerák elé állt a kamaszlány, akinek 14 éves barátját egy hete gázolta halálra a HÉV.
"Éreztem, hogy valami nem lesz jó, gondolkoztam, hazakísérjem-e". Ezt mondta a Tényeknek az a kamaszlány, akinek a 14 éves barátját egy hete gázolta halálra a HÉV a Szentendrei úton. A lány percekkel a gázolás előtt még üzenetet kapott Barnabástól. Most azért állt kamera elé az édesanyjával közösen, hogy megvédjék az elgázolt fiút a rosszindulatú kommentelőktől.
Amikor megtudtam, három napig sem beszélni, sem enni nem tudtam
– mesélte Panna a Tényeknek. Édesanyja, Gyöngyi elmondta, a kislány teljesen leblokkolt és a szobájában esett össze, amikor kiderült a tragédia. Panna aznap edzésre kísérte a barátját, de amikor elköszöntek, rossz érzése támadt.
Éreztem, hogy valami nem lesz rendben. Sőt, nagyon gondolkodtam azon, visszamenjek-e, de végül hazamentem, mert nagyon fáztam
– mesélte.
Az edzés után a fiú még írt Pannának, de ezt követően már nem válaszolt az üzenetekre.
