RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

"Azt reméltük, nem őt gázolta el a HÉV" - Kamerák elé állt az elgázolt 14 éves fiú barátnője

Érezte, hogy valami baj lesz. Kamerák elé állt a kamaszlány, akinek 14 éves barátját egy hete gázolta halálra a HÉV.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 20:37
gyász elgázolt HÉV

"Éreztem, hogy valami nem lesz jó, gondolkoztam, hazakísérjem-e". Ezt mondta a Tényeknek az a kamaszlány, akinek a 14 éves barátját egy hete gázolta halálra a HÉV a Szentendrei úton. A lány percekkel a gázolás előtt még üzenetet kapott Barnabástól. Most azért állt kamera elé az édesanyjával közösen, hogy megvédjék az elgázolt fiút a rosszindulatú kommentelőktől.

Fotó: Shutterstock

Amikor megtudtam, három napig sem beszélni, sem enni nem tudtam

– mesélte Panna a Tényeknek. Édesanyja, Gyöngyi elmondta, a kislány teljesen leblokkolt és a szobájában esett össze, amikor kiderült a tragédia. Panna aznap edzésre kísérte a barátját, de amikor elköszöntek, rossz érzése támadt.

Éreztem, hogy valami nem lesz rendben. Sőt, nagyon gondolkodtam azon, visszamenjek-e, de végül hazamentem, mert nagyon fáztam

– mesélte.

Az edzés után a fiú még írt Pannának, de ezt követően már nem válaszolt az üzenetekre.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
