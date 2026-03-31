Szörnyű baleset: Mobiltelefonnal a kezében, fülhallgatóval a fülében lépett a HÉV elé a tini

A tilos jelzés ellenére sétált át a 14 éves fiú a gyalogátkelőhelyen. A baleset után életveszélyes állapotba került.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.31. 10:45
HÉV figyelmetlenség baleset

Borzalmas baleset történt Budapest III. kerületében, ahol egy 14 éves fiút ütött el a gyalogátkelőhelyen haladva a menetrend szerint közlekedő HÉV.

Fotó: Gabor Zoltan / Ripost

A baleset körülményeit még vizsgálják

A tilos jelzés ellenére haladt át a gyalogátkelőhelyen, majd gázolta el a H5-ös HÉV a Határ úti megállónál, kora esti órákban. A szemtanúk szerint a fiú nem figyelt környezetére, mivel az áthaladás előtt folyamatosan nyomkodta a telefont, és fülhallgatóval a fülében haladt tovább, tudomást sem véve a hangjelzésről.

A baleset során más sem sérült meg, azonban a fiút életveszélyes állapotban szállították a legközelebbi kórházba - írja a Police.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu