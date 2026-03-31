Szörnyű baleset: Mobiltelefonnal a kezében, fülhallgatóval a fülében lépett a HÉV elé a tini
A tilos jelzés ellenére sétált át a 14 éves fiú a gyalogátkelőhelyen. A baleset után életveszélyes állapotba került.
Borzalmas baleset történt Budapest III. kerületében, ahol egy 14 éves fiút ütött el a gyalogátkelőhelyen haladva a menetrend szerint közlekedő HÉV.
A baleset körülményeit még vizsgálják
A tilos jelzés ellenére haladt át a gyalogátkelőhelyen, majd gázolta el a H5-ös HÉV a Határ úti megállónál, kora esti órákban. A szemtanúk szerint a fiú nem figyelt környezetére, mivel az áthaladás előtt folyamatosan nyomkodta a telefont, és fülhallgatóval a fülében haladt tovább, tudomást sem véve a hangjelzésről.
A baleset során más sem sérült meg, azonban a fiút életveszélyes állapotban szállították a legközelebbi kórházba - írja a Police.
