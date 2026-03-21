RETRO RÁDIÓ

Most jött: hatszáz utassal a fedélzetén balesetezett egy vonat Magyarországon, óriási a baj

Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.21. 20:25
baleset gázolás vonat

Elgázolt egy embert a vonat Pincehelyen szombaton - közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A szerelvényen mintegy hatszáz ember utazott, a tamási önkormányzati tűzoltók segítettek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő járatra. A Mávinform honlapja szerint a pécsi fővonalon Simontornya és Pincehely között pótlóbuszok szállítják az utasokat az esti órákban a baleseti helyszínelés miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
