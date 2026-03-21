Most jött: hatszáz utassal a fedélzetén balesetezett egy vonat Magyarországon, óriási a baj

Elgázolt egy embert a vonat Pincehelyen szombaton - közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A szerelvényen mintegy hatszáz ember utazott, a tamási önkormányzati tűzoltók segítettek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő járatra. A Mávinform honlapja szerint a pécsi fővonalon Simontornya és Pincehely között pótlóbuszok szállítják az utasokat az esti órákban a baleseti helyszínelés miatt.