Gázolt a HÉV Kaszásdűlőnél: borzalmas, amit a szemtanúk láttak

Sokkos állapotban nézték a kedden (február 10.) reggel sétáló vagy éppen munkába igyekvő emberek a mentősök és a helyszínelők munkáját a III. kerületben, a kaszásdűlői HÉV síneknél. A H5-ös szerelvény ugyanis nem sokkal korábban halálra gázolt egy 40 év körüli férfit, akinek esélye sem volt a túlélésre, azonnal meghalt. A szemtanúk borzalmas látványról számoltak be.

A H5-ös HÉV egy fiatal férfit gázolt halálra, esélye sem volt a túlélésre. Úgy tudni, hogy a szerelvény a férfi karjait is levágta Fotó: Pexels / Pexels

Halálos HÉV-gázolás: egy férfi holttestét emelték le a sínekről

Információink szerint a HÉV azonnal fékezett, amint észlelte a férfit, megállni viszont már nem tudott. Úgy tudjuk, hogy a gyalogos ezután a szerelvény alá került, innen emelték ki végül a testét. Életét már nem lehetett megmenteni: hiába érkeztek ki a mentősök azonnal, már csak a halál beálltát tudták megállapítani, a férfi a helyszínen elhunyt. Mint azt az arra járók mondták, a helyszín brutális volt: úgy tudjuk ugyanis, hogy az elgázolt férfinek még a karjait is levágta a hatalmas monstrum. Mint azt elmondták: a tragédia olyannyira sokkoló volt, hogy többen azóta még aludni sem tudnak, agyukba kitörölhetetlenül vésődött be a hátborzongató látvány. A helyszínelés hosszú ideig tartott, a férfi holttestét ugyanis le kellett emelni a sínekről. Sokan már csak ezt látták, azonban ez is megrendítette az arra járókat: a férfi teste ekkor már a HÉV mögött, letakarva feküdt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a férfi véletlen baleset áldozata lett vagy pedig önként ment a sínekre, a vonalon gyakran utazók és a helyiek szerint azonban ennél a megállónál lehetetlen véletlenül feltévedni a sínpárra.

Itt zárt vonal van, tehát át kellett, hogy verekedje magát, hogy eljusson a sínpárig. Hogy végezni akart magával vagy csak figyelmetlenül lerövidíteni egy utat, azt nem tudom, de ide nem lehet véletlenül felsétálni, az biztos

- mondta egy helyi férfi.

Nem ez volt az első HÉV-gázolás az idén. Január 2-án, a H6-os szerelvény gázolt el egy gyalogost, akkor Angyali-szigetnél, Ráckeve közelében.