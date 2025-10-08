RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: szörnyű HÉV-baleset történt, nagy a baj

Autóval ütközött a szerelvény.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.08. 12:20
baleset autó ütközés Csömör HÉV

Riasztották a tűzoltókat, miután HÉV-vel ütközött egy személykocsi Csömörön, a Major úti átjárónál.

A HÉV-ről kilenc ember szállt le, az autóban csak a sofőr utazott. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, a szerelvényt a vezető feszültségmentesítette - számol be róla a katasztrófavédelem.

Pótlóbuszok közlekednek a kimaradó szakaszon

Baleseti helyszínelés miatt a H9-es HÉV-ek helyett Cinkota és Csömör között pótlóbuszok közlekednek

- olvasható a Hévinform Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu