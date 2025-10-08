Most érkezett: szörnyű HÉV-baleset történt, nagy a baj

Riasztották a tűzoltókat, miután HÉV-vel ütközött egy személykocsi Csömörön, a Major úti átjárónál.

A HÉV-ről kilenc ember szállt le, az autóban csak a sofőr utazott. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, a szerelvényt a vezető feszültségmentesítette - számol be róla a katasztrófavédelem.

Pótlóbuszok közlekednek a kimaradó szakaszon

Baleseti helyszínelés miatt a H9-es HÉV-ek helyett Cinkota és Csömör között pótlóbuszok közlekednek

- olvasható a Hévinform Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.