Tragédia Budapesten: halálra gázoltak egy embert a IX. kerületben
Az áldozat a kórházban életét vesztette.
Szörnyű tragédiáról számolt be csütörtökön kora reggel a rendőrség. Halálra gázolt egy embert egy autós az Üllői úton, majd az elkövető továbbhajtott. Az egyenruhások a sofőrt három órán belül elfogták.
Halálos gázolás történt Budapesten
A rendelkezésre álló adatok szerint 2025 január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton egy autós elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott.
Az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.
A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály büntetőeljárást indított; azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogtak. A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van - számol be róla a police.hu.
