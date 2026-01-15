Tragédia Budapesten: halálra gázoltak egy embert a IX. kerületben

Szörnyű tragédiáról számolt be csütörtökön kora reggel a rendőrség. Halálra gázolt egy embert egy autós az Üllői úton, majd az elkövető továbbhajtott. Az egyenruhások a sofőrt három órán belül elfogták.

Halálos gázolás történt a IX. kerületben Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Halálos gázolás történt Budapesten

A rendelkezésre álló adatok szerint 2025 január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton egy autós elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott.

Az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály büntetőeljárást indított; azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogtak. A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van - számol be róla a police.hu.