Most jött: súlyos baleset történt a Könyves Kálmán körúton, óriási a torlódás

Összeütközött egy kamion és két személygépkocsi csütörtök reggel a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében, ezért torlódásra kell készülni - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Baleset a Könyves Kálmán körúton, óriási a torlódás

Azt írták, hogy személyi sérülésről nincs információ, de a balesetben sérült járművek több sávot elfoglalnak, és akadályozzák a forgalmat.

Aki teheti, válasszon más útvonalat

- tették hozzá.