Most jött: súlyos baleset történt a Könyves Kálmán körúton, óriási a torlódás
A rendőrség azt tanácsolja, aki teheti, válasszon más útvonalat.
Összeütközött egy kamion és két személygépkocsi csütörtök reggel a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében, ezért torlódásra kell készülni - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Baleset a Könyves Kálmán körúton, óriási a torlódás
Azt írták, hogy személyi sérülésről nincs információ, de a balesetben sérült járművek több sávot elfoglalnak, és akadályozzák a forgalmat.
Aki teheti, válasszon más útvonalat
- tették hozzá.
