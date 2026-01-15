RETRO RÁDIÓ

Most jött: súlyos baleset történt a Könyves Kálmán körúton, óriási a torlódás

A rendőrség azt tanácsolja, aki teheti, válasszon más útvonalat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 07:40
baleset ütközés rendőrség Könyves Kálmán Körút karambol

Összeütközött egy kamion és két személygépkocsi csütörtök reggel a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében, ezért torlódásra kell készülni - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

rendőrség
Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

Baleset a Könyves Kálmán körúton, óriási a torlódás

Azt írták, hogy személyi sérülésről nincs információ, de a balesetben sérült járművek több sávot elfoglalnak, és akadályozzák a forgalmat.

Aki teheti, válasszon más útvonalat

- tették hozzá.

 

