“A gyerekek szívében még van hely, senki nem előítéletekkel születik” – autista fia mellett nevel az elfogadásra Edit
Április az autizmus hónapja. Egy olyan állapoté, ami sokszor a külvilág számára teljesen láthatatlan marad. Hisz a legtöbb sérült embernél ott vannak a külső testi jegyek: aki mozgássérült, az kerekesszékkel közlekedik, aki látássérült, annál ott van a bot. De aki autista? Edit, egy autista fiút nevel és egy tanmesén keresztül szeretné felhívni az emberek figyelmét: az elfogadásra való nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni.
Az ember hajlamos könnyen megbélyegezni valakit. Valószínűleg mindenkivel előfordult már, hogy látott a buszon, vagy épp a bevásárlóközpontban egy gyereket, aki toporzékolni kezdett, aki a megszokottnál dühösebben, vagy furcsábban reagált. És ilyenkor mit csinál a legtöbbünk? Szúrós szemmel nézzük a szülőt, amiért a gyereke ilyen neveletlen. De mi van akkor, ha nem neveletlen, hanem más, például autista?
Álmosról bölcsődés korában derült ki, hogy autista
Edit két fiú édesanyja. Amikor kisebbik fia, Álmos bölcsődés lett, a dadusok észrevették, hogy a kisfiú ahelyett, hogy a kisautókat a versenypályán tologatná, szépen akkurátusan sorba rendezgeti és a többiektől is elkülönül. Nemsokkal később kiderült, mi áll ennek a hátterében: Álmos autista. Editék hosszú utat jártak végig, és megtapasztalták mivel jár együtt az autizmus. Mint ahogy megtapasztalták azt is, mennyit jelent, ha az emberek elfogadóan állnak a fiához.
A társadalmi elfogadás nem felnőttkorban kezdődik
Edit az évek során számos szemléletformáló órát tartott gyerekeknek, és ezek az alkalmak megerősítették abban, hogy valódi hatásuk van. És miért épp gyerekeknek? Azért, mert a társadalmi elfogadás nem felnőttkorban kezdődik, hanem ott, ahol az emberek először találkoznak a mássággal: iskolákban, óvodákban.
A gyerekek világában az őszinteség nyers és sokszor kegyetlenül pontos. Ami más, az feltűnik. Ami szokatlan, az kérdéseket vet fel. És ami nem érthető elsőre, azt gyakran elutasítják. De éppen ebben rejlik a legnagyobb lehetőség is: a tanulásé. Mert a gyerekek nemcsak elutasítani tudnak, hanem tanulni is. Nemcsak nevetni a másságon, hanem megérteni azt. Nemcsak bántani, hanem felemelni
– nyomatékosította lapunknak Edit.
A gyerekek szívében még van hely, senki nem előítéletekkel születik. Ők azt szívják magukba, amit mi felnőttek mutatunk nekik: elfordulni, vagy odafordulni és ez a mi felelősségünk. Ha megtanítjuk őket kapcsolódni, nem kell majd felnőttként újratanulniuk az elfogadást
– fűzte hozzá az asszony.
- Edit egy, az autizmus világnapjára írt tanmesén keresztül szeretné közelebb hozni, miként lehet a gyerekekkel megértetni, mi is az az autizmus:
Pohánka Edit: Júliák
Anya, és lánya lassan araszoltak előre a délutáni dugóban, gondolataikba merülve hallgatták az autórádiót. A hangszórókból éppen a Napoleon Boulevard régi nagy slágere szólt Júliáról, aki nem akar a földön járni.
– Mi a csudáról énekel ez a nő? – fordul az anyja felé Julcsi, miután az utolsó akkordok is a semmibe vesztek. – Tetszik a dallama, de ez a szöveg nagyon furi.
– Mennyit hallgattam ezt a számot bakeliten régen, fogalmam sem volt…, – nosztalgiázott Klári – mára azonban van egy elképzelésem, hogy mit rejthetnek a szavak. Tegyünk mögé közösen egy történetet, akkor szerintem neked is összeáll a kép. Van nektek egy Tomi nevű barátotok a suliban, igaz? Aki egy matekzseni és a törteket is keni-vágja! – kacsintott lányára.
– Tomi egyáltalán nem a barátunk. Lehet, hogy okosnak képzeli magát, de rém idegesítő az, hogy mi még neki sem fogunk a példának, és ő már mondja is be a végeredményt, mintha számológép lenne az agya helyén! – háborog Julcsi. – Különben meg, hogy jön a Tomi dolga a repkedő Júliához?
– Úgy szívem, hogy ez a fiú a szemetekben „se jó, se szép”, ellenben „fölszállt a fejetek fölé”! Olyat tud, amit ti nem! Miért böki ez annyira a csőrötöket?
– Mert ő egy fura fazon, nem barátkozik senkivel, fültokot hord az iskolában, időnként érthetetlenül dünnyög magában, és a felszerelésének pontosan kijelölt helye van a padon, a ceruzával és radírral párhuzamosan – forgatja a szemeit Julcsi. – Mondjuk azon jókat szoktunk röhögni, hogy a Daniék szünetben összekeverik a cuccait. Milyen visítást bír rendezni olyankor!
– Aha, itt jön a képbe a „kővel való célozgatás” és mikor betalál, az nektek örömet szerez! Szóval Tomi fura fiú, aki kilóg a sorból, olyat tud, amit ti nem és mert más, mint a többiek, ezért inkább piszkáljátok és kinevetitek. Tomi autista, akinek vannak nehézségei, de attól még jó barát lehetne, ha elfogadnátok olyannak amilyen, a sikereinek pedig vele együtt örülnétek. A többségtől eltérni nem bűn, ráadásul a furcsaságairól sem tehet, ez nem ok arra, hogy gonoszkodjatok vele.
Julcsi a pulóvere ujját gyűrögetve, percekig szótlanul emésztette az anyja által mondottakat.
– Nehéz elfogadni valakit, aki ennyire más, mint mi vagyunk. Mintha nem is érdekelné az, hogy bárki is a barátja legyen! Mi van, ha nem is akar barátot? – bökte ki végül a kislány.
– Mindenki akar barátokat, és szeretne szeretve lenni, de nem mindenkinek könnyű ezt a szándékát kifejezni, vagy jól értelmezni a másét. Szerintem izgalmasabb kaland tud lenni az, ha szárnyalni segítjük a másikat, mintha egyszerűen csak letörjük a szárnyait. A döntés a tiétek.
Julcsi kétkedve hallgatott.
– Tudod mit? Színezzük tovább a történetet! Nevedhez méltóan legyél te is a „megénekelt” Júlia! Emelkedj felül a sokaságon azzal, hogy nem félsz kilépni a sorból, a többség nemtetszésének ellenére van bátorságod közelebb kerülni egy másik emberhez, vagy egyszerűen csak elfogadni őt. Meglátod lesznek követőid! A Júliák köztünk járnak! – mosolygott lányára Klári
– Vagyis inkább köztünk szállnak, nem? – forgatta a szemeit Julcsi.
– Akkor már érted, ugye? – kereste lánya tekintetét Klári.
Julcsi fejében lassan összeálltak a mozaikdarabok, miközben robogtak tova a városon.
Másnap reggel a 4.b osztálytermében a gyerekek egymást túlkiabálva készülődtek elő az órára. Két rosszcsont azonban teljesen mással volt elfoglalva, őket lekötötte társuk padjának feldúlása, könyveinek összekeverése, tollainak szétszórása. A terembe lépő Tomi már a cuccai ellen végbe vitt támadás nyomán kialakult káosszal szembesült. Julcsi ekkor csendben felállt, keményen a rendbontók szemébe nézett és Tomi padjának felszerelését, taneszközeit visszarendezte úgy, ahogy azt a precíz fiú hagyta. A lányok gúnyosan összesúgtak, a fiúk pedig tátott szájjal bámulták a jelenetet. Tomi egy percig csak szótlanul állt, majd félve megindult a padja felé. Kis mosollyal szája sarkán, szemlesütve, egy sóhajtásnyi köszönömöt rebegett Julcsi felé.
– Szívesen! – kacsintott rá a kislány. – Mi Júliák tartsunk össze!
