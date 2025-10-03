"Az én időm, az én erőm" - Autista gyermekekért állnak rajthoz az édesanyák

Az autizmusra igyekszik felhívni a figyelmet az a négy elszánt, futó édesanya, aki úgy döntött, hogy együttes erővel lefutják az UltraBalaton Trail futóverseny 115 kilométeres szakaszát október 4-én szombaton - írja a Ripost.

Mind a négy édesanya autizmussal élő gyermeket nevel: Szalainé Forgács Klaudia, Kővári Edit, Vizdár-Lőczi Gizella és Pohánka Edit / Fotó: OlvasóiFotó: Olvasói

A négy édesanya úgy határozott, "Az én időm, az én erőm" jelmondattal, együttes erővel futják le az UltraBalaton Trail futóversenyt. Bár az életútjuk különböző, egy azonban közös bennük: mindannyian autista gyermeket nevelnek. A közös futással az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet az autista gyermeket nevelő családok mindennapi kihívásaira, valamint azt is szeretnék, hogy a társadalom természetes létezésnek tekintse az autizmus spektrum állapotot. A csapatban részt vesz Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke is, aki a Ripostnak elmesélte, honnan indult ez a kezdeményezés.

"Az én időm, az én erőm. Hogy a legjobb önmagam lehessek. Érted."

Mit is jelent ez a jelmondat? Elsősorban azt, hogy nem igaz, hogy az anyák "énideje" luxus, aminek örülni kell, ha néhanapján összejön. Az énidő elengedhetetlen, a feltöltődést szolgálja. Főleg azoknak a szülőknek van rá szükségük, akiknek sajátos élethelyzetük miatt szigorú napirenddel, extra kihívásokkal kell megküzdeniük a mindennapokban. És ha már "énidő", miért is ne lehetne az épp a sport, jelen esetben a futás?

Mi egymástól függetlenül futottunk és ismertük is már egymást, mert mind a négyen civil szervezetekben tevékenykedünk vezetőként. A mozgás, a fizikai tevékenység oldja a mindennapi szorongásokat, illetve azt a rendkívül intenzív igénybevételt, aminek nap mint nap ki vagyunk téve. Nagyon gyakori az, hogy úgy éljük meg mi, szülők, hogy ez egy olyan feladat, amiből nekünk nem lehet kikapcsolódni és nem engedjük meg magunknak azt a fél órát, vagy órát, amikor mindent félreteszünk. Pedig muszáj magunkra figyelni, mert mi fogjuk felnevelni a gyerekeinket

— mesélt a Ripostnak Kővári Edit, az AOSZ elnöke arról, hogyan született meg a közös futás ötlete.

A futó édesanyák azt is kitalálták, hogy az alkalomhoz kapcsolódóan lehessen jótékonysági mezeket vásárolni, az abból befolyó összeg pedig az úgynevezett ElsőSegély szolgáltatásukat támogatja. A program azokat a családokat segíti, akik még az út elején járnak, hogy legyen kihez fordulniuk, legyen kivel megosztani a félelmeiket. Az autizmus ugyanis nagy kihívás minden család számára.

