„Ez volt az egyik legnehezebb időszak” - megindító vallomást tett az Autisták Országos Szövetségének elnöke

Az Autisták Országos Szövetségének elnöke nem csak a saját fiának, de más autizmussal élő, speciális igényű embereknek is a szeretne segíteni, annak érdekében, hogy egy jobb életét élhessenek.

Az Autisták Országos Szövetségének elnöke, Kővár Edit és autizmussal élő fia Marci Fotó: Komka Péter

Kővári Edit is átélte azokat a nehézségeket, amelyekkel most másoknak is szembesülniük kell, éppen ezért tudja, hogy mire van szüksége egy speciális igényű gyereknek. Fia, a 22 éves Marci jelenleg egy olyan iskolába jár, ahol odafigyelnek rá. A fiú imád a konyhában lenni, mindent dolgot szeret, ami ott zajlik.

Ám Edit az egyik nap szembesült azzal, hogy nem olyan mint a többi gyerek, hanem az ő fia egy csodafiú.

Több év telt el a diagnózisig, ez volt az egyik legnehezebb időszak

- mesélte az édesanya.

„Gyakran felmerült az autizmus, de a gyermekpszichiáter és a neurológus nem foglalt állást sokáig. Én arra vártam, hogy az orvos megmondja majd, mi a baj, hiszen ahhoz szoktunk, hogy elmegyünk az orvoshoz, aki megmondja, mi a bajunk és aztán aszerint cselekszünk. Ebben az esetben azonban nem így történt, és már azt sem tudtam, kinek higgyek. Nehéz időszak volt, hiszen nem tudtam, mi a dolgom a gyerekemmel” - tette hozzá Edit.

Éppen emiatt érezte úgy, hogy szeretne más, autizmussal élő gyermekek családjának is segíteni.

Az Autisták Országos Szövetségénél már 12 éve dolgozik Kővári Edit, jelenleg ő vezeti a szervezetet. Úgy véli nagyot változott a helyzet azóta, hogy belekerült ebbe a közegbe. Az AOSZ elnökeként érzékeli, hogy milyen nagy kihívással kell szembesülniük minden nap a családoknak és az oktatásban dolgozóknak, mivel nagyon sok a megoldásra váró feladat van.

Kővári Edit (balra) munkatársakkal, szakértőkkel az AOSZ-napon Fotó: Komka Péter

A megszokott stratégiák nem működnek. Ha kezeletlenül hagyjuk azokat a szituációkat, amelyek problémákat okozhatnak otthon vagy az oktatási intézményekben egy autizmussal élő fiatallal szemben támasztott követelmények miatt, az oda vezethet, hogy egyre kevésbé lesz elviselhető a gyerek viselkedése. Egyikünk se úgy született, hogy tudjuk, mi az autizmus és hogyan viszonyuljunk hozzá, pedig, ha jól csinálnánk, ezek a gyerekek is jobban be tudnának illeszkedni

- osztotta meg tapasztalatait Kővári Edit, aki mindent megtett azért, hogy fia méltó és boldog életet élhessen és sorstársai is megkapják azt a figyelmet és törődést, ami megfelel a speciális igényeiknek.