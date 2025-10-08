„Ez volt az egyik legnehezebb időszak” - megindító vallomást tett az Autisták Országos Szövetségének elnöke

Kővári Edit kendőzetlen őszinteséggel beszélt erről az embert próbáló időszakról.
Az Autisták Országos Szövetségének elnöke nem csak a saját fiának, de más autizmussal élő, speciális igényű embereknek is a szeretne segíteni, annak érdekében, hogy egy jobb életét élhessenek.
Kővári Edit is átélte azokat a nehézségeket, amelyekkel most másoknak is szembesülniük kell, éppen ezért tudja, hogy mire van szüksége egy speciális igényű gyereknek. Fia, a 22 éves Marci jelenleg egy olyan iskolába jár, ahol odafigyelnek rá. A fiú imád a konyhában lenni, mindent dolgot szeret, ami ott zajlik.
Ám Edit az egyik nap szembesült azzal, hogy nem olyan mint a többi gyerek, hanem az ő fia egy csodafiú.
Több év telt el a diagnózisig, ez volt az egyik legnehezebb időszak
- mesélte az édesanya.
„Gyakran felmerült az autizmus, de a gyermekpszichiáter és a neurológus nem foglalt állást sokáig. Én arra vártam, hogy az orvos megmondja majd, mi a baj, hiszen ahhoz szoktunk, hogy elmegyünk az orvoshoz, aki megmondja, mi a bajunk és aztán aszerint cselekszünk. Ebben az esetben azonban nem így történt, és már azt sem tudtam, kinek higgyek. Nehéz időszak volt, hiszen nem tudtam, mi a dolgom a gyerekemmel” - tette hozzá Edit.
Éppen emiatt érezte úgy, hogy szeretne más, autizmussal élő gyermekek családjának is segíteni.
Az Autisták Országos Szövetségénél már 12 éve dolgozik Kővári Edit, jelenleg ő vezeti a szervezetet. Úgy véli nagyot változott a helyzet azóta, hogy belekerült ebbe a közegbe. Az AOSZ elnökeként érzékeli, hogy milyen nagy kihívással kell szembesülniük minden nap a családoknak és az oktatásban dolgozóknak, mivel nagyon sok a megoldásra váró feladat van.
A megszokott stratégiák nem működnek. Ha kezeletlenül hagyjuk azokat a szituációkat, amelyek problémákat okozhatnak otthon vagy az oktatási intézményekben egy autizmussal élő fiatallal szemben támasztott követelmények miatt, az oda vezethet, hogy egyre kevésbé lesz elviselhető a gyerek viselkedése. Egyikünk se úgy született, hogy tudjuk, mi az autizmus és hogyan viszonyuljunk hozzá, pedig, ha jól csinálnánk, ezek a gyerekek is jobban be tudnának illeszkedni
- osztotta meg tapasztalatait Kővári Edit, aki mindent megtett azért, hogy fia méltó és boldog életet élhessen és sorstársai is megkapják azt a figyelmet és törődést, ami megfelel a speciális igényeiknek.
Az elmúlt hónapokban a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága és az Autisták Országos Szövetsége együtt dolgozott azon, hogy lépéseket tegyenek, elsősorban azokért, akik az együttnevelésben vesznek részt, hiszen egyre több fiatalt diagnosztizálnak autizmussal élőnek. A cél az, hogy minőségibbé váljon az autizmusra szabott támogatás és ellátás.
Ezért kidolgozták a "Tantervi és módszertani útmutató az autista tanulók neveléséhet, oktatásához" című online kiadványt. Online előadássorozatot is indítanak a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusoknak a tanév végéig, akik így megismerhetik azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az Autisták Országos Szövetsége nyújt a családok részére. Az előadássorozat megmutatja, hogyan lehet együtt építeni a jövőt, ahol a gyermekeket elfogadják, támogatásban és szeretetben nőhetnek fel.
2023-ban 14 ezer autizmusban érintett tanuló volt a köznevelési intézményekben, tehát rendkívül dinamikus növekedés figyelhető meg. 60 százalékuk többségi iskolába, 40 százalékuk pedig olyan egységes gyógypedagógiai intézménybe jár, ahol hozzáértő gyógypedagógusok dolgoznak. Szakemberek szerint valós növekedésről nincs szó, csak jobb a diagnosztika és több a tapasztalat is. A számok azt mutatják, hogy ma már minden osztályteremben lehet autizmussal élő tanuló. A köznevelési törvény biztosítja ezeknek a tanulóknak a szabad iskolaválasztást, így nem rekeszthetőek ki és nem hozhatják hátrányos helyzetbe az autizmussal élő fiatalokat - írja a Bors.
