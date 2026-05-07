Bevették a budapesti éjszakát a focisták, ehhez a Fradinak is lesz egy-két szava
Három éve a budapesti éjszakában ünnepelték meg a történelmi kupagyőzelmet a Zalaegerszeg játékosai. A Fradi viszont esélyt sem adna ilyenre idén a hétvégi FTC-ZTE kupadöntőn.
Edzői pályafutása eddigi legnagyobb sikerének tartja a három évvel ezelőtti kupagyőzelmet a Zalaegerszeg korábbi edzője, Boér Gábor. A szakember a stábtagokkal együtt, hazafelé, a buszon ünnepelt, míg játékosait elengedte a budapesti éjszakába. A most szombati FTC-ZTE Magyar Kupa-döntővel (18:00, tv: M4 Sport) kapcsolatban elmondta, a zöld-fehérek az esélyesebbek, de a szíve azt súgja, hogy egykori csapata fog győzni.
FTC-ZTE Magyar Kupa-döntő: Boér Gábor korábbi csapatának szurkol
Történelmi siker volt, hiszen először sikerült megnyernie a Zalaegerszegnek a Magyar Kupát. Én belecsöppentem ebbe, mert egy edzőváltás után kerültem a csapat élére, és egy nagyon jó felkészített együttest vettem át, még úgy is, hogy lejtmenetben volt, és a bajnokságban a bennmaradásért küzdött
– emlékezett vissza a három évvel ezelőtti kupagyőzelemre a Metropol megkeresésére Boér Gábor. Mindenki szerencsésnek titulálta őket, pedig a 43 éves szakember szerint a Budafok elleni fináléban csak veszíteni valója volt az edzői stábnak, hiszen egy másodosztályú csapat ellen szinte elvárták tőlük a győzelmet. Pedig a véleménye az, hogy minden játékos lába megremeg a Puskás Arénába lépve – legyen az első- vagy másodosztályban szereplő focista –, ha előtte még nem játszott hasonlóan nagy stadionban.
A csapatot el kellett engednünk ünnepelni. A játékosok Pesten maradtak, ott ünnepelték meg a kupagyőzelmet, viszont mi, a stábtagok hazafelé a buszon ünnepeltük ki magunkat, megálltunk több benzinkúton is
– mesélte Boér Gábor, aki viszont másnap már összehívta a stábtagokat, hiszen készültek a bennmaradásért megvívott bajnoki meccsükre.
A három évvel ezelőtti kupagyőztes csapatból Csóka Dániel és Szendrei Norbert van még Zalaegerszegen, illetve a szakmai stábból megmaradt a videóelemző, illetve a technikai vezető.
A játékosokkal nem szoktam beszélni, nem tartom szerencsésnek, még akkor sem, hogyha jó a kapcsolat valakivel. A stábtagok közül Pálfi Zolival rendszeresen beszélek, neki sok sikert kívántam, kicsit irigykedem is rá, hogy ő kétszeres kupagyőztes lehet, de remélem, hogy sikerül neki ezt megvalósítani
– fogalmazott a ZTE korábbi edzője.
Boér Gábor szerint a Ferencváros a kupadöntő esélyese, de a szíve azt mondja, hogy a Zalaegerszeg fogja megnyerni a sorozatot. A szakember arra is kitért a finálé kapcsán, hogy a bajnoksággal ellentétben a magyar ajánlásra ezúttal nem kell figyelniük az edzőknek. Légiósokból ugyanis nemcsak az FTC, hanem a ZTE is ki tudna állítani egy komplett csapatot.
Nem gondolom, hogy a Fradi, ha csak külföldiekkel áll ki, akkor nagyobb dominanciát tud bemutatni, mert nincs különbség a magyar játékosokhoz képest. Inkább azt mondom, hogy nagyobbak a variációs lehetőségei Robbie Keane-nek, ez pedig lehet egy előny. Biztosan lesz magyar játékos a pályán, mert a Fradinak nincs külföldi kapusa, de én azt gondolom, hogy Szendrei Norbi, Skribek Alen, Várkonyi Bence mind meghatározó játékosai a Zalaegerszegnek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy látunk majd magyar játékosokat a pályán
– mondta a kupagyőztes tréner.
