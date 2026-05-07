RETRO RÁDIÓ

Két hétre magára hagyta gyerekeit - vádat emeltek egy somogyi nő ellen

Férje letartóztatása után társkeresőn talált rá a szerelem. Végül gyermekeit hátrahagyva utazott el egy férfihoz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 08:18
kiskorú veszélyeztetése vád börtönbüntetés

Ismeretlen helyre távozott és két hétig ellátatlanul hagyta négy gyerekét egy somogyi nő 2024 szeptemberében, emiatt vádat emeltek ellene - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-t.

Elutazott egy ismerőséhez a nő - miközben gyerekei otthon voltak egyedül
Elutazott egy ismerőséhez a nő, miközben gyerekei otthon voltak egyedül. Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

Elutazott egy ismerőséhez a nő, miközben gyerekei otthon voltak egyedül

Azt írták: a vádlott férjét 2024 júniusában letartóztatták, a nő ezután társkereső oldalon kezdett ismerkedni, és 2024 szeptemberében férfi ismerőséhez utazott anélkül, hogy a 15, 13, 10 és 8 éves gyerekeinek elmondta volna, hova megy és mikor jön vissza. Távozásakor csak rövid időre elegendő hideg élelmet vett, pénzt nem adott nekik, tüzelőről sem gondoskodott - tették hozzá.

A vádhatóság kiemelte, a gyerekek párszor telefonon beszéltek az anyjukkal, a környezetükben titkolták, hogy a nő magukra hagyta őket. Igazolatlanul hiányoztak az iskolából, ketten megfáztak a fűtetlen családi házban, napokig nem ettek és nem tisztálkodtak megfelelően. A nő végül iskolai jelzésre tért haza, de másnap pénz és élelmiszer biztosítása nélkül ismét férfi ismerőséhez utazott azzal, hogy a gyerekek felügyeletét nem kívánja ellátni - fűzték hozzá.

Kitértek rá, a gyerekek rokonokhoz költöztek, majd állami intézményben helyezte el őket a gyámhatóság.

A Fonyódi Járási Ügyészség a nő ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságra benyújtott vádiratában - olvasható a közleményben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu