Jane Fonda megtörte a csendet volt férje, Ted Turner halála után

Jane Fonda meghatóan tisztelgett volt férje, Ted Turner emléke előtt, miután szerdán 87 éves korában elhunyt.

„Besurrant az életembe, egy dicsőségesen jóképű, mélyen romantikus, kalandvágyó kalóz, és én soha többé nem voltam ugyanaz” – kezdte a színésznő az Instagramon tegnap. A 88 éves Fonda hozzátette, hogy volt férjének, akivel 1991 és 2001 között voltak házasok, szüksége volt rá.

„Senki sem tudatta velem, hogy szüksége van rám, és ez nem egy átlagos ember volt, akinek szüksége volt rám, hanem a CNN és ​​a Turner Classic Movies megalkotója, aki megnyerte az Amerika Kupát a világ legnagyobb vitorlázójaként. Nagy élete volt, briliáns elméje és szárnyaló humorérzéke” – folytatta a színésznő.

Fonda számára Turner segített neki hinni önmagában.

Önbizalmat adott nekem. Azt hiszem, én is ugyanezt tettem érte, de erre nevelték a nőket. Az olyan férfiaknak, mint Ted, nem szabadna kifejezniük a szükségleteiket és a sebezhetőségüket. Úgy hiszem, ez volt Ted legnagyobb erőssége.

A televíziós producer amellett, hogy mindent megtanított Fondának a vadászattól az üzletig és stratégiáig, ő volt az egyik legversenyképesebb ember is, akivel valaha találkozott. A Barbarella sztárja elmondta: „Ted kihívást jelentett, de én mindig is nyitott voltam a kihívásokra, és Teddel szinte mindig megérte.”

„Teljes szívemből szerettem Tedet” – fejezte ki Fonda. „Most a mennyben látom őt az összes vadvilággal együtt, amelyet segített visszahozni a kihalásból.”

Gyermekeire, Laurára, Teddyre, Rhett-re, Beau-ra és Jenniere kitérve Fonda kijelentette: „Öt gyermek élte túl őt. Öt tehetséges, összetett gyerek, akiknek a mostohaanyja lehettem.” A színésznő megjegyezte, hogy mindannyian mindent megtettek, hogy egy kiterjedt családot hozzanak létre, és a mai napig szereti őket.

„Ha bonyolult volt vele házasságban élni, gondolj arra, milyen bonyolult volt a gyermekének lenni” – tűnődött Fonda. „És mindannyian jól vannak. Nyugodj békében, drága Ted. Szeretnek, és emlékezni fognak rád.”