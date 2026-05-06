Meghalt Ted Turner, milliárdos médiavállalkozó

87 éves korában meghalt Ted Turner médiamágnás, a CNN és a Turner Broadcasting System alapítója. A hírt a Turner Enterprises jelentette be. A milliárdos üzletember és környezetvédő május 6-án, szerdán hunyt el.

Meghalt Ted Turner, a CNN alapítója

Turner Robert Edward Turner III néven született 1938. november 19-én Cincinnatiben. Gyerekként családjával Georgia államba költözött, ahol apja plakáthirdetési vállalkozást vezetett. Apja halála után, 1963-ban vette át a családi céget.

Az 1970-es években belépett a televíziós piacra, majd 1975-ben létrehozta az úgynevezett „superstation” modellt, amely műholdas sugárzással országosan elérhetővé tett egy helyi csatornát. Ez lett később a TBS alapja.

Egy évvel később megvásárolta az Atlanta Braves baseballcsapatot is, hogy közvetíthesse a meccseiket saját csatornáján.

Legnagyobb dobása azonban kétségtelenül a CNN elindítása volt 1980-ban — ez lett a világ első 24 órás hírcsatornája.

Turner 1996-ban 7,3 milliárd dollárért adta el médiabirodalmát a Time Warner vállalatnak.

Az üzleti élet mellett komoly filantróp és környezetvédő munkát is végzett. 1990-ben létrehozta a Turner Foundationt, majd részt vett a Captain Planet and the Planeteers című környezetvédelmi rajzfilmsorozat elindításában is.

Magánélete szintén sok figyelmet kapott. Háromszor házasodott, legismertebb kapcsolata Jane Fonda színésznővel volt, akivel 1991 és 2001 között éltek házasságban.

2018-ban Turner nyilvánosságra hozta, hogy Lewy body dementia betegséggel diagnosztizálták. Az interjú során zavartan így fogalmazott:

Demencia… még a betegségem nevét sem tudom megjegyezni.

Ted Turner öt gyermeket, 14 unokát és két dédunokát hagyott hátra, írja a People.