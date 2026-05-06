RETRO RÁDIÓ

Nyugodtan halhatott meg az édesanya: 20 év gyötrődés után hírt kapott az eltűnt fiáról

Elképesztő történet látott napvilágot. Itt találták meg az eltűnt férfit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 19:30
eltűnt anya DNS felszabadulás eltűnt férfi rejtély

Döbbenetes fordulatot vett egy több mint húsz éve megoldatlan ügy az Egyesült Államokban: végre sikerült azonosítani annak az eltűnt férfinak a földi maradványait, akinek csontvázára még 2004 decemberében bukkantak rá Portland egyik erdős részén.

20 év után sikerült azonosítani az eltűnt férfi holttestét
20 év után sikerült azonosítani az eltűnt férfi holttestét (Fotó: unsplash – Képünk illusztráció)

A holttestet két ember találta meg a Riverview temető közelében. A csontok mellett főzőedények, élelmiszerek, ruhadarabok és egy rögtönzött szövetből kialakított menedék is hevert, vagyis minden arra utalt, hogy az ismeretlen hosszabb ideje élhetett a fák között.

A maradványokat és a ruházatot az oregoni orvosszakértői hivatalba szállították, ahol boncolást végeztek, ám akkor sem a halál okát, sem annak körülményeit nem tudták megállapítani. Az ügy hosszú évekig megoldatlan maradt.

A nyomozók DNS-mintát vettek a csontokból, amelyet 2010-ben speciális genetikai vizsgálatra küldtek, majd rögzítették a nemzeti adatbázisban is, csakhogy semmilyen találat nem érkezett. A hatóságok rendszeresen ellenőrizték az új adatokat, ám az áttörés sokáig váratott magára.

A fordulat 2018-ban jött, amikor az igazságügyi szakértők támogatást kaptak korszerűbb DNS-technológiák alkalmazására. Az ügyet újra elővették, és egy újabb csontmintából részletesebb genetikai profilt készítettek.

Néhány évvel később a genetikai családfaelemzés már távoli rokonokhoz vezette el a nyomozókat, de a valódi megoldás csak 2025-ben körvonalazódott, amikor ismét új nyomokat kezdtek keresni. Ekkor merült fel Robert Lee Horton neve, mint lehetséges egyezés.

A férfi 2004-ben tűnt el, 47 éves volt. Családja elmondta a rendőröknek, hogy abban az évben Hawaiiról Portlandbe költözött, azonban ezt követően nyoma veszett, és a neki küldött holmikat sem vette át többé.

A nyomozók felvették a kapcsolatot Horton hozzátartozóival, majd DNS-mintát kértek az édesanyjától is. Az újabb laborvizsgálatok végül idén áprilisra minden kétséget kizáróan igazolták: a több mint húsz éve az erdőben talált csontváz valóban Robert Lee Hortoné volt.

Az anya megkönnyebbülhetett, miután kiderült, mi történt eltűnt fiával

A családot nyomozók értesítették a megrázó hírről. Hosszú idő után végre pont került Horton eltűnési ügyének végére. Édesanyja végre megkönnyebbülhetett, hogy megtudta megtalálták szeretett gyermeke holttestét. A rendőrség közlése szerint röviddel a hír érkezése után a nő maga is elhunyt.

Bármennyi idő teljen is el, Robert Horton szeretteinek veszteségét semmi sem enyhítheti, de reméljük, hogy az azonosítás némi lezárást és régóta várt választ ad számukra

– mondta Bob Day portlandi rendőrfőnök, akinek szavait a People idézte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu