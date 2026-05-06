Nyugodtan halhatott meg az édesanya: 20 év gyötrődés után hírt kapott az eltűnt fiáról
Elképesztő történet látott napvilágot. Itt találták meg az eltűnt férfit.
Döbbenetes fordulatot vett egy több mint húsz éve megoldatlan ügy az Egyesült Államokban: végre sikerült azonosítani annak az eltűnt férfinak a földi maradványait, akinek csontvázára még 2004 decemberében bukkantak rá Portland egyik erdős részén.
A holttestet két ember találta meg a Riverview temető közelében. A csontok mellett főzőedények, élelmiszerek, ruhadarabok és egy rögtönzött szövetből kialakított menedék is hevert, vagyis minden arra utalt, hogy az ismeretlen hosszabb ideje élhetett a fák között.
A maradványokat és a ruházatot az oregoni orvosszakértői hivatalba szállították, ahol boncolást végeztek, ám akkor sem a halál okát, sem annak körülményeit nem tudták megállapítani. Az ügy hosszú évekig megoldatlan maradt.
A nyomozók DNS-mintát vettek a csontokból, amelyet 2010-ben speciális genetikai vizsgálatra küldtek, majd rögzítették a nemzeti adatbázisban is, csakhogy semmilyen találat nem érkezett. A hatóságok rendszeresen ellenőrizték az új adatokat, ám az áttörés sokáig váratott magára.
A fordulat 2018-ban jött, amikor az igazságügyi szakértők támogatást kaptak korszerűbb DNS-technológiák alkalmazására. Az ügyet újra elővették, és egy újabb csontmintából részletesebb genetikai profilt készítettek.
Néhány évvel később a genetikai családfaelemzés már távoli rokonokhoz vezette el a nyomozókat, de a valódi megoldás csak 2025-ben körvonalazódott, amikor ismét új nyomokat kezdtek keresni. Ekkor merült fel Robert Lee Horton neve, mint lehetséges egyezés.
A férfi 2004-ben tűnt el, 47 éves volt. Családja elmondta a rendőröknek, hogy abban az évben Hawaiiról Portlandbe költözött, azonban ezt követően nyoma veszett, és a neki küldött holmikat sem vette át többé.
A nyomozók felvették a kapcsolatot Horton hozzátartozóival, majd DNS-mintát kértek az édesanyjától is. Az újabb laborvizsgálatok végül idén áprilisra minden kétséget kizáróan igazolták: a több mint húsz éve az erdőben talált csontváz valóban Robert Lee Hortoné volt.
Az anya megkönnyebbülhetett, miután kiderült, mi történt eltűnt fiával
A családot nyomozók értesítették a megrázó hírről. Hosszú idő után végre pont került Horton eltűnési ügyének végére. Édesanyja végre megkönnyebbülhetett, hogy megtudta megtalálták szeretett gyermeke holttestét. A rendőrség közlése szerint röviddel a hír érkezése után a nő maga is elhunyt.
Bármennyi idő teljen is el, Robert Horton szeretteinek veszteségét semmi sem enyhítheti, de reméljük, hogy az azonosítás némi lezárást és régóta várt választ ad számukra
– mondta Bob Day portlandi rendőrfőnök, akinek szavait a People idézte.
