Még mindig megfordulnak a férfiak a 88 éves Jane Fonda után
Az Oscar-díjas színésznő most is ugyanúgy vonzza a tekinteteket, mint amikor fitneszkirálynőként ünnepelték. Jane Fonda közel jár a 90-hez, és elárulta, mi a titka.
Tavaly karácsonykor töltötte be a 88. életévét a színésznő. Jane Fonda továbbra is egyedülálló jelenség Hollywoodban: elbűvölő, szókimondó, és szüntelenül megújul – írta a hot! magazin.
Az Oscar-díjas alakításoktól és korszakalkotó divatpillanatoktól kezdve, a fitneszvideókon át az évtizedekig tartó félelem nélküli aktivizmusig, Jane sosem maradt sokáig egy ösvényen. Élete minden fejezete új külsővel, új küldetéssel és megújult céltudatossággal indult. Most, közel a kilencvenhez továbbra is magára vonja a figyelmet, még mindig megfordulnak utána a férfiak!
– magyarázta egy bennfentes a Hello! magazinnak.
Jane Fonda szerint fontos, miként mutatja meg magát
Jane élete a születése óta a nyilvánosság előtt zajlik, az édesapja a legendás Oscar-díjas színész, Henry Fonda volt. A színésznő évtizedek óta szépség- és divatikonnak számít; elárulta, hogy néhány fontos tippet a filmvilág sztárjaitól sajátított el.
Jobban érzem magam most, mint fiatalabb koromban, több az önbizalmam. Régebben nem igazán figyeltem a külsőmre. A csodálatos Katharine Hepburn vezetett rá ennek a fontosságára. Vele és apámmal együtt forgattuk Az aranytó című filmdrámát; egyszer csak odajött hozzám, megfogta az arcomat, és azt kérdezte: «Mit jelent ez neked? Mit akarsz mutatni vele a világnak?» Katharine megtanított arra, hogy fontos, miként mutatod meg magad
– nyilatkozta Jane a Marie Claire-nek.
A Barbarella sztárja a francia ikontól, Catherine Deneuve-től is sokat tanult a helyes bőrápolásról.
Csak az a fontos, hogy ne legyen száraz a bőröm. Ahogy öregszem, a hajam is egyre szárazabb. Ezért fontos a hidratálás és a fényvédő használata. Catherine még a 60-as években árulta el nekem, hogyan váltogatja a bőrápoló krémjeit: nem mindig ugyanazt használja. Az ezt követő évtizedekben elismert szépségszakemberektől hallottam, hogy ez tényleg jót tesz
– magyarázta Jane Fonda korábban a Glamournak.
Jane Fonda betegsége
A díva, aki élete során számos egészségi problémával – többek között mellrákkal, csontritkulással és non-Hodgkin limfómával – küzdött, most arra összpontosít, hogy a lehető legegészségesebben éljen.
Nagyon fontos vigyázni magunkra, ami azt jelenti, hogy fizikailag aktívak maradunk. A legutóbbi párizsi utam során például sokat sétáltam a Champs-Élysées-n, friss, egészséges ételeket ettem, és eleget aludtam. A fitneszrutinom nem változott, csak a tempó lett lassabb. Azt mondanám, hogy kilencven százalékban megbékéltem a testemmel. Ez nagyon fontos, különösen idősebb korban. Sajnos több rákos megbetegedésem volt már, de az a fontos, hogy ismét egészséges vagyok! Amikor meghalok, azt akarom érezni, hogy mindent megtettem az egészségemért
– árulta el a Marie Claire-nek a színésznő, aki fiatalon nem hitte, hogy sokáig élhet. Nehéz gyerekkora volt, drogozott, a magány is gyakran kínozta. Viszont mindig számíthat barátokra, ez pedig átsegítette sok nehéz helyzeten.
