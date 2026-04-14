Még mindig megfordulnak a férfiak a 88 éves Jane Fonda után

Tavaly karácsonykor töltötte be a 88. életévét a színésznő. Jane Fonda továbbra is egyedülálló jelenség Hollywoodban: elbűvölő, szókimondó, és szüntelenül megújul – írta a hot! magazin.

88 évesen is kortalan Jane Fonda (Fotó: Image Space / hot! magazin/Northfoto)

Az Oscar-díjas alakításoktól és korszakalkotó divatpillanatoktól kezdve, a fitneszvideókon át az évtizedekig tartó félelem nélküli aktivizmusig, Jane sosem maradt sokáig egy ösvényen. Élete minden fejezete új külsővel, új küldetéssel és megújult céltudatossággal indult. Most, közel a kilencvenhez továbbra is magára vonja a figyelmet, még mindig megfordulnak utána a férfiak!

– magyarázta egy bennfentes a Hello! magazinnak.

Jane Fonda szerint fontos, miként mutatja meg magát

Jane élete a születése óta a nyilvánosság előtt zajlik, az édesapja a legendás Oscar-díjas színész, Henry Fonda volt. A színésznő évtizedek óta szépség- és divatikonnak számít; elárulta, hogy néhány fontos tippet a filmvilág sztárjaitól sajátított el.

Az aranytó című filmben Jane Fonda együtt játszott apjával, Henry Fondával és a csodás Katharine Hepburnnel (Fotó: John Bryson / hot! magazin/Getty Images)

Jobban érzem magam most, mint fiatalabb koromban, több az önbizalmam. Régebben nem igazán figyeltem a külsőmre. A csodálatos Katharine Hepburn vezetett rá ennek a fontosságára. Vele és apámmal együtt forgattuk Az aranytó című filmdrámát; egyszer csak odajött hozzám, megfogta az arcomat, és azt kérdezte: «Mit jelent ez neked? Mit akarsz mutatni vele a világnak?» Katharine megtanított arra, hogy fontos, miként mutatod meg magad

– nyilatkozta Jane a Marie Claire-nek.

A Barbarella sztárja a francia ikontól, Catherine Deneuve-től is sokat tanult a helyes bőrápolásról.

Csak az a fontos, hogy ne legyen száraz a bőröm. Ahogy öregszem, a hajam is egyre szárazabb. Ezért fontos a hidratálás és a fényvédő használata. Catherine még a 60-as években árulta el nekem, hogyan váltogatja a bőrápoló krémjeit: nem mindig ugyanazt használja. Az ezt követő évtizedekben elismert szépségszakemberektől hallottam, hogy ez tényleg jót tesz

– magyarázta Jane Fonda korábban a Glamournak.

Jane Fonda betegsége

A díva, aki élete során számos egészségi problémával – többek között mellrákkal, csontritkulással és non-Hodgkin limfómával – küzdött, most arra összpontosít, hogy a lehető legegészségesebben éljen.