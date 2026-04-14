Még mindig megfordulnak a férfiak a 88 éves Jane Fonda után

Az Oscar-díjas színésznő most is ugyanúgy vonzza a tekinteteket, mint amikor fitneszkirálynőként ünnepelték. Jane Fonda közel jár a 90-hez, és elárulta, mi a titka.

Létrehozva: 2026.04.14. 11:00
Tavaly karácsonykor töltötte be a 88. életévét a színésznő. Jane Fonda továbbra is egyedülálló jelenség Hollywoodban: elbűvölő, szókimondó, és szüntelenül megújul – írta a hot! magazin

88 évesen is kortalan Jane Fonda (Fotó: Image Space / hot! magazin/Northfoto)

Az Oscar-díjas alakításoktól és korszakalkotó divatpillanatoktól kezdve, a fitneszvideókon át az évtizedekig tartó félelem nélküli aktivizmusig, Jane sosem maradt sokáig egy ösvényen. Élete minden fejezete új külsővel, új küldetéssel és megújult céltudatossággal indult. Most, közel a kilencvenhez továbbra is magára vonja a figyelmet, még mindig megfordulnak utána a férfiak!

– magyarázta egy bennfentes a Hello! magazinnak.

Jane Fonda szerint fontos, miként mutatja meg magát 

Jane élete a születése óta a nyilvánosság előtt zajlik, az édesapja a legendás Oscar-díjas színész, Henry Fonda volt. A színésznő évtizedek óta szépség- és divatikonnak számít; elárulta, hogy néhány fontos tippet a filmvilág sztárjaitól sajátított el. 

Az aranytó című filmben Jane Fonda együtt játszott apjával, Henry Fondával és a csodás Katharine Hepburnnel (Fotó: John Bryson / hot! magazin/Getty Images)

Jobban érzem magam most, mint fiatalabb koromban, több az önbizalmam. Régebben nem igazán figyeltem a külsőmre. A csodálatos Katharine Hepburn vezetett rá ennek a fontosságára. Vele és apámmal együtt forgattuk Az aranytó című filmdrámát; egyszer csak odajött hozzám, megfogta az arcomat, és azt kérdezte: «Mit jelent ez neked? Mit akarsz mutatni vele a világnak?» Katharine megtanított arra, hogy fontos, miként mutatod meg magad

– nyilatkozta Jane a Marie Claire-nek. 

A Barbarella sztárja a francia ikontól, Catherine Deneuve-től is sokat tanult a helyes bőrápolásról. 

Csak az a fontos, hogy ne legyen száraz a bőröm. Ahogy öregszem, a hajam is egyre szárazabb. Ezért fontos a hidratálás és a fényvédő használata. Catherine még a 60-as években árulta el nekem, hogyan váltogatja a bőrápoló krémjeit: nem mindig ugyanazt használja. Az ezt követő évtizedekben elismert szépségszakemberektől hallottam, hogy ez tényleg jót tesz

– magyarázta Jane Fonda korábban a Glamournak.

Jane Fonda betegsége 

A díva, aki élete során számos egészségi problémával – többek között mellrákkal, csontritkulással és non-Hodgkin limfómával – küzdött, most arra összpontosít, hogy a lehető legegészségesebben éljen.

Az aerobic-őrület során milliók vettek Jane Fonda-videókazettákat (Fotó: Harry Langdon / hot! magazin/Getty Images)

Nagyon fontos vigyázni magunkra, ami azt jelenti, hogy fizikailag aktívak maradunk. A legutóbbi párizsi utam során például sokat sétáltam a Champs-Élysées-n, friss, egészséges ételeket ettem, és eleget aludtam. A fitneszrutinom nem változott, csak a tempó lett lassabb. Azt mondanám, hogy kilencven százalékban megbékéltem a testemmel. Ez nagyon fontos, különösen idősebb korban. Sajnos több rákos megbetegedésem volt már, de az a fontos, hogy ismét egészséges vagyok! Amikor meghalok, azt akarom érezni, hogy mindent megtettem az egészségemért 

– árulta el a Marie Claire-nek a színésznő, aki fiatalon nem hitte, hogy sokáig élhet. Nehéz gyerekkora volt, drogozott, a magány is gyakran kínozta. Viszont mindig számíthat barátokra, ez pedig átsegítette sok nehéz helyzeten. 

A friss hot! magazinban további exkluzív sztártörténeteket olvashatsz (Fotó: hot! magazin)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
