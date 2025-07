Bevallotta a színész óriás: „Azért létezem még, mert vannak női barátaim”

A színész és aktivista továbbra is az élvonalban van: reflektorfényben áll, felszólal az éghajlatváltozás és a társadalmi igazságosság témájában. Jane Fonda barátai mindig is támogatták őt a céljai elérésében, főleg a nők, például Lily Tomlin, Sally Field és a néhai Paula Weinstein.

Jane Fonda többgenerációs példakép (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

Jane Fonda még ma is példakép

„Azért létezem még, mert vannak női barátaim” – jelentette ki az Australian Women’s Weekly júliusi címlapsztárja.

Ők tesznek erősebbé, bátrabbá, figyelmeztetnek, ha helyre kell hoznom valamit. Rettentően inspirálnak!

Jane Fonda minden generáció hölgyei számára igazi példakép. Idén már túrázott az Amazonas esőerdőiben, beszédet mondott az ENSZ-ben az óceánok védelméről, elindított egy megújulóenergia-kampányt, és végigvonult a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén.

Lilly Tomlin és Sally Field évtizedek óta nemcsak a kolléganői, de a legjobb barátai és a legnagyobb támogatói is (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

Jane Fonda most érzi magát a legjobban

„Nagyon határozott vagyok, és mindig boldog is, mert azt teszem, amit szeretek” – mesélte a sztár. ”Ez lehet egy Pentagon előtti tüntetés, az unokáimmal, Malcolmmal és Vivával töltött idő vagy egy új film. Csodás, hogy ennyi lehetőség közül választhatok!”

A háromszor is elvált, háromgyermekes Fonda szerint a nők manapság egyre tudatosabban támogatják egymást, amit csodás fejleménynek tart. Ha visszatekint hosszú életére, most érzi magát a legjobban a bőrében, és most a legmagabiztosabb.

Ha helyesen éltél, így kell lennie

– erősködött a világsztár.

„A pozitív átalakulás nem egyik napról a másikra történik. Nálam is évekig tartott a meditáció, a terápia, az elemzés, a természetben töltött idő, ám mindezek végül lehetővé tették, hogy sokkal jobb emberré váljak, mint amilyen valaha voltam.”

Jane Fonda most érzi magát igazán magabiztosnak (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

Megküzdött a rákkal is

A barátai támogatása – természetesen a szakszerű orvosi kezelések mellett – két rákos megbetegedésen is átsegítette. Az emlőrákját 2010-ben sugárterápiával, majd teljes masztektómiával kezelték. 2022 szeptemberében non-Hodgkin limfóma miatt négyhónapos kemoterápián esett át, és végül tünetmentes lett.