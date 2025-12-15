RETRO RÁDIÓ

Jane Fonda megdöbbentő vallomása: „Nem gondoltam, hogy megérem a harmincat”

A színésznő fiatalon nem hitte, hogy sokáig élhet. Nehéz gyerekkora volt, drogozott, a magány is gyakran kínozta. Most elégedett önmagával, a korával, az egyedüllétével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 14:00
Jane Fonda Henry Fonda film

Idén februárban vette át az életműdíját a Screen Ac­tors Guild Awardson a nyolcvanhét éves Jane Fonda, aki fiatalon nem hitte volna, hogy ilyen sokáig fog élni.

Jane Fonda korábban néhány évre visszavonult, majd 65 évesen visszatért. 80-on túl elkészítette az egyik legsikeresebb filmjét, és 90 évesen játszani fog egy akciófilmben Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Jane Fonda gyerekkora magányosan telt

„Nem gondoltam volna, hogy megérem a harmincat” – nyilatkozta Michelle Obama podcastjának legutóbbi epizódjában. – „Biztos voltam benne, hogy korán elmegyek!”

Fonda fiatalkora nem volt boldog, amihez nagyban hozzájárult az, hogy az édesanyja, Frances Ford Seymour elhunyt, amikor a lány még csak tizenkét éves volt. Az apja, Henry Fon­da állandóan filmezett, nem sokat törődött sem a fiával, Peterrel, sem egyre magányosabbá váló lányával.

„Huszonévesen azt hittem, belehalok a drogokba vagy a magányba” – magyarázta Jane. – „A tény, hogy mindjárt nyolcvannyolc éves leszek, megdöbbentő számomra! De semmit sem csinálnék másként. Ma jóval egészségesebb, teljesebb vagyok, mint fiatalon. Még az is boldoggá tesz, hogy egyedül élek.”

Jane Fonda karrierje ma is szárnyal, a legnagyobbakkal játszik együtt Fotó: Northfoto/Hot! magazin

Jane Fonda kora sosem akadályozta a színésznőt

Ha csodásan karbantartott külsejére nézünk, nem gondolnánk, hogy soha nem félt az öregedéstől.

„Amikor közeledett a hatvanadik szülinapom, nem tudtam, mi lesz utána” – folytatta a díva. – „Láttam apámat meghalni úgy, hogy sok mindent megbánt, én pedig nem akartam ezt. Ez egy fontos felismerés volt! Azt is szeretném, ha olyan emberek vennének körül a végén, akik szeretnek. A megbocsátás is szerepet játszik abban, hogy jól vagyok. Az elmúlt harminc évben ez a cél vezérelt” – idézte Fondát a Hot! magazin.

Jane Fonda életét megpecsételte magányos gyerekkora Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Fonda szerint nem kell félni az öregedéstől

A podcast mostani epizódja kifejezetten a nők öregedésére összpontosított. A komoly betegséggel is megküzdő Jane Fonda szerint az öregkor fantasztikus, ha tudatosan éljük meg.

„Ellentmondásos a személyiségem: van, aki utál, van, aki imád! Jelenleg népszerű vagyok. Ez valószínűleg nem sokáig marad így, de szerintem fontos, hogy egy olyan ember, mint én – aki aktivista is – megmutassa, hogy jól is nézhet ki, miközben még mindig sokat fotózzák, sokat szerepel nagy nyilvánosság előtt. Ez arra ösztönzi a fiatalokat – főleg a nőket –, hogy ne féljenek úgy az öregedéstől.”

 

