Zsolt bácsi-ügy: ismét akcióba léphet a baloldal által felépített „koronatanú”

Saját állítása szerint hamarosan újra a hatósághoz fordul a baloldali sajtóban csak a Szőlő utcai ügy koronatanújaként emlegetett fiatalember, Bangó Sándor. Nem ez lenne az első alkalom, hogy Bangó az igazságszolgáltatás kérdéseire válaszol: ügyvédje, a DK körül forgolódó Litresits András kíséretében a férfit tavaly novemberben kétszer kihallgatták az ügyészségen. Bangó – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban.

Bangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának adott anonim interjút. Akkor a DK elnökének egy, a kamerának háttal ülő piros pulóveres fiatal mondta el a Szőlő utcai állítólagos tapasztalatait.

A Magyar Nemzet úgy tudja, ő Bangó Sándor volt. Abban az interjúban, bár sem a nevét nem árulták el, sem az arca nem látszott, mégis egy szót sem ejtett Zsolt bácsiról.

Április 24-én Bangó újra a kamera elé állt, ekkor már nevét, arcát is vállalva – valamiért – a Tisza házi sajtójának, a Kontrollnak adott interjút. Ebben arról beszélt, hogy tizennégy éves kora körül került be a Szőlő utcai javítóintézetbe.

Ennek előzménye az volt, hogy több társával együtt kiraboltak valakit az utcán, mert drogra akartak pénzt szerezni. Bangó elmondta, hogy a Szőlő utcai intézetben a volt igazgató, Juhász Péter Pál több alkalommal szexuális kapcsolatot létesített vele a szobájában, a konyhában és a volt igazgató konyha mellett parkoló autójában is.

Miközben Bangó sem az ügyészségi meghallgatásán, sem Dobrev Klárának nem tett említést Zsolt bácsiról, a Kontrollnak adott interjújában viszont már rácsatlakozott a tavaly ősz óta a baloldal által szisztematikusan pörgetett témára. Bangó kissé furcsa szóhasználattal a Kontrollnak arról beszélt, hogy egyszer egy politikus, egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát az addig sötét szobában, így meglátta, ki Zsolt bácsi. A Kontroll-interjúban elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz.