Zsolt bácsi-ügy: ismét akcióba léphet a baloldal által felépített „koronatanú”
Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet rablásért fogvatartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan a hatóságok előtt felfedi Zsolt bácsi kilétét, akivel – mint állította – szexuális kapcsolata volt az intézetben. A Magyar Nemzet körbejárta, mi lehet igaz abból, amit az egyébként szegény, nélkülöző sorból érkező fiatal az utóbbi időben elmondott a sajtóban.
Saját állítása szerint hamarosan újra a hatósághoz fordul a baloldali sajtóban csak a Szőlő utcai ügy koronatanújaként emlegetett fiatalember, Bangó Sándor. Nem ez lenne az első alkalom, hogy Bangó az igazságszolgáltatás kérdéseire válaszol: ügyvédje, a DK körül forgolódó Litresits András kíséretében a férfit tavaly novemberben kétszer kihallgatták az ügyészségen. Bangó – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban.
Bangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának adott anonim interjút. Akkor a DK elnökének egy, a kamerának háttal ülő piros pulóveres fiatal mondta el a Szőlő utcai állítólagos tapasztalatait.
A Magyar Nemzet úgy tudja, ő Bangó Sándor volt. Abban az interjúban, bár sem a nevét nem árulták el, sem az arca nem látszott, mégis egy szót sem ejtett Zsolt bácsiról.
Április 24-én Bangó újra a kamera elé állt, ekkor már nevét, arcát is vállalva – valamiért – a Tisza házi sajtójának, a Kontrollnak adott interjút. Ebben arról beszélt, hogy tizennégy éves kora körül került be a Szőlő utcai javítóintézetbe.
Ennek előzménye az volt, hogy több társával együtt kiraboltak valakit az utcán, mert drogra akartak pénzt szerezni. Bangó elmondta, hogy a Szőlő utcai intézetben a volt igazgató, Juhász Péter Pál több alkalommal szexuális kapcsolatot létesített vele a szobájában, a konyhában és a volt igazgató konyha mellett parkoló autójában is.
Miközben Bangó sem az ügyészségi meghallgatásán, sem Dobrev Klárának nem tett említést Zsolt bácsiról, a Kontrollnak adott interjújában viszont már rácsatlakozott a tavaly ősz óta a baloldal által szisztematikusan pörgetett témára. Bangó kissé furcsa szóhasználattal a Kontrollnak arról beszélt, hogy egyszer egy politikus, egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát az addig sötét szobában, így meglátta, ki Zsolt bácsi. A Kontroll-interjúban elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz.
A beszélgetés megjelenését követő napon gyűjtés indult a fiatalember javára, a kezdeményezés elindítói 50 ezer eurót, mai árfolyamon számolva 18 millió forintot akarnak összeszedni Bangó Sándornak, hogy új életet tudjon kezdeni. A gyűjtésről a Kontroll számolt be, május első napjaiig 48 ezer euró már meg is van.
Csakhogy április 30-án Bangó meggondolta magát. Jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni.
Egy nappal később, május elsején ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: megteszi a feljelentés-kiegészítést.
Bangó pénzhez jutott
A Magyar Nemzet körbejárta, mi lehet igaz abból, amit Bangó Sándor az utóbbi időben elmondott. Számos intézetis forrást felkutatott. Névvel senki nem nyilatkozott, mindenki arra hivatkozott, hogy tart a következményektől.
Megtudták, hogy Bangó Sándor környezetének már korábban szemet szúrt a fiatal folyamatosan változó anyagi helyzete.
A tavaly őszi ügyészségi vallomása előtt nem sokkal ugyanis Dubajból jelentkezett be. Az erről készült videó ma is megtekinthető. Idén áprilisban, vagyis a Kontrollnak adott interjúja idején Bangó újra pénzhez juthatott, hiszen ismerősei szerint megint csak látványosan költekezni kezdett.
Bangó, a „hímes tojás”
A Magyar Nemzet által megtudott információk szerint a csecsemő kora óta árva Bangót sok bántalmazás érte, traumatizált gyerekként nőtt fel. Emellett ugyanakkor az a kép rajzolódott ki róla, hogy egy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személlyé vált. Kiderült az is, hogy egészségügyi problémái miatt lényegében „hímes tojásként” kezelték. Az intézetben lévő többi fiatal is tartózkodott attól, hogy bármilyen tettlegességre kerüljön sor vele szemben.
A lap megpróbálta ellenőrizni a Bangó Sándor által adott Kontroll-interjú fő állításainak valóságtartalmát is. Megtudták például, hogy az intézménybe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni. Ennek menete a következő volt: az illető becsöngetett, majd egy zsilipkapun haladt át, amit egy elektromos ajtó követett. A beléptetés során elkérték az illető személyi igazolványát, rögzítették a látogatás célját, ahogy az érkezés és a távozás pontos időpontját is. Lényeges körülmény, hogy minden mozgást kamerarendszer rögzített.
Interjújában Bangó kitért a konyhára és az a melletti parkolóra is. Ennek kapcsán fontos, hogy a parkolóból az intézmény konyhájába valóban be lehetett jutni, de a kültéri kamerák folyamatosan felvették az eseményeket. Az innen érkező személyt kizárólag a konyhán belül nem figyelte mozgásérzékelő berendezés.
Arról több forrásuk is beszámolt, hogy Juhász Péter Pál az irodájába valóban többször magához rendelt fogvatartottakat. Elmondták azt is, hogy az ott történtekről nem lehetett sokat tudni, mivel a helyiség hangszigetelése elég jó volt és az ott zajló eseményekről kamera híján felvételek sem készültek. Nem úgy, mint az oda vezető folyosóról.
Zsolt bácsi legendája
A Zsolt bácsis lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akinek semmi köze Bangó Sándorhoz. Az illető egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő arról, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba bejárt egy magát Zsolt bácsinak nevező politikus, aki állítólag fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett és 10-12 éves gyerekeket molesztált. A szobában – az előadott történet szerint – sötét volt, így a politikus arcát nem látták a gyerekek, a hangját ugyanakkor felismerték. A históriát felkapta és hatalmas fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált sztori még az Országgyűlésben is témát szolgáltatott.
Ám hamar kiderült, hogy Ózd környékén nincs gyermekotthon, és a történet elmesélőjének kiléte sem maradt sokáig titokban. Az interjúalany egy bizonyos Látó János volt, aki zavaros, online prédikációkat tett közzé az interneten. Az illető szónoklatai nem egyszer egészen képtelenek voltak, némelykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.
Látó János és Bangó Sándor történetét egymás mellé illesztve az derül ki, hogy Zsolt bácsi nem létezik, ám a köré font legendán a baloldali influenszerek és a liberális sajtó rendíthetetlenül dolgoznak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre