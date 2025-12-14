Terrorcselekmény, fegyveres rablás, emberölés, 12 éven aluliak elleni nemi erőszak: Őket tartják fogva a Szőlő utcában
A legdurvább erőszakos bűncselekmények sora.
A RIPOST információi szerint fiatal koruk ellenére a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el azok akiket a Szőlő utcai Intézetben tartanak fogva.
Terrorcselekmény, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, szexuális erőszak, ahol 12 éven aluliak voltak az áldozatok, fegyveres rablás, hogy csak néhányat említsünk.
Egyiküket például emberölés kísérlete miatt tartják itt: 47 éves anyját és 72 éves nagymamáját akarta megölni, utóbbit késsel nyakon szúrta.
Egy másik elítélt társaival egy padon alvó hajléktalanra támadt, ütötték, rúgták, a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Egy másik fogva tartott terrorcselekményre készült.. TikTok videót készített arról, hogy egy magyarországi és lengyelországi mecsetet felrobbant, és a robbantásról élőben videót tesz közzé. Barátnője édesanyját is meg akarta ölni, mert szerinte ő a felelős a lány pszichés állapotáért.
Az egyik fiatal férfi ellen gyermekpornográfia, emberölés előkészülete volt a vád. Örökbefogadó szüleit és a család kutyáját akarta megölni. A gyilkosságot gondosan megtervezte, azt akarta, hogy a nevelőanya nézze végig, ahogy végez a nevelőapával, majd az anyát megkínozza, melleit levágja, szemét kiszúrja. A náluk korábban intézkedő rendőrt is megakarta ölni, ehhez fegyvert akart szerezni. Az interneten kiskorúakkal ismerkedett, őket fenyegetéssel szexuális cselekményekre kényszerítette. Mindezt videóra is rögzítette.
Tartanak itt fogva olyan fiatalkorút aki egy idős, fogyatékos férfit rabolt ki. A 82 éves férfit mellkason ütötte, mire az nekiesett egy vaskapunak, képtelen volt a védekezésre, ekkor a nadrágzsebeit átkutatta, lakáskulcsát és pénztárcáját elvitte, kirabolta.
Többeket 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el. Egyikük esetében egy 10 éves lány volt az áldozat, másik esetben a saját 5 éves huga. De szexuális erőszak áldozata lett egy 10 éves fiú is, akit késsel fenyegettek. Egyikük egy 5 éves kislányt kényszerített arra, hogy orálisan elégítse ki.
Késsel elkövettet fegyveres rablások elkövetőit is őrzik a Szőlő utcában.
Az egyik esetben felfegyverkezve elkövetett rablás, súlyos testi sértés volt a vád. A tettes megállított egy férfit, az óráját és a pénzét övetelte, kést szorított a testéhez, fenyegette, hogy megöli. A férfi menekülni próbált, ekkor a fiú felrúgta. Az áldozat súlyos combcsonttörést szenvedett.
Egy másik fiatal rabló egy 12 éves bicikliző fiú táskáját ragadta meg, az áldozatot a földre rántotta, ököllel megütötte, a táskából a fiú pénztárcáját és mobilját vitte el.
Ugyancsak rablás miatt ítélték el azt a fiatalt aki édesanyjával együtt behatolt egy 72 éves nő lakásába, az áldozatot bántalmazták, s kirabolták. Egy másik rablás elkövetője testvérével együtt a buszpályaudvaron odament egy 17 éves fiúhoz, kényszerítették, hogy térdeljen le és könyörögjön, hogy ne vizeljék le. le. Cipőjét levettették vele és elrabolták a telefonját is.
Egy másik elítélt egy 17 éves lányt követett, ütött arcon, aztán hajánál fogva az árokba rántotta. A mellkasára ült, alsóruházatát is átkutatva rabolta el a pénzét.
Ugyancsak rablás, kifosztás miatt került ide az a fiatal férfi aki egy utcán sétáló lányt felrúgott, amitől a lány bokacsonttörést szenvedett. Egy a troliról leszálló 74 éves nő kezéből is kitépte a táskáját.
Csoportos rablás elkövetőit is őrzik itt. Hatan együtt egy 16 éves lányhoz léptek oda, akitől pénzt követeltek. Szemüvegét, telefonját, könyveit elvették, a táskájából a pénztárcáját kivették. A lányt eközben többször pofon ütötték, a nyakláncát is letépték róla.
Itt őrzik azokat is akik egy rendőrségi eljárást színlelve kopogtak be egy házba, pénzt követeltek, majd a sértett anyját kalapáccsal ütötték. Szintén a Szőlő utcában tartják fogva azokat akik elraboltak egy 17 éves lányt,akit arra kényszerítettek, hogy szolgálja ki őket. A lakásból nem engedték ki. Megkísérelték felgyújtani a lány haját, miközben ököllel többször arcon is ütötték.
