Terrorcselekmény, fegyveres rablás, emberölés, 12 éven aluliak elleni nemi erőszak: Őket tartják fogva a Szőlő utcában

A RIPOST információi szerint fiatal koruk ellenére a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el azok akiket a Szőlő utcai Intézetben tartanak fogva.

Terrorcselekmény, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, szexuális erőszak, ahol 12 éven aluliak voltak az áldozatok, fegyveres rablás, hogy csak néhányat említsünk.

Egyiküket például emberölés kísérlete miatt tartják itt: 47 éves anyját és 72 éves nagymamáját akarta megölni, utóbbit késsel nyakon szúrta.

Egy másik elítélt társaival egy padon alvó hajléktalanra támadt, ütötték, rúgták, a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Egy másik fogva tartott terrorcselekményre készült.. TikTok videót készített arról, hogy egy magyarországi és lengyelországi mecsetet felrobbant, és a robbantásról élőben videót tesz közzé. Barátnője édesanyját is meg akarta ölni, mert szerinte ő a felelős a lány pszichés állapotáért.

Az egyik fiatal férfi ellen gyermekpornográfia, emberölés előkészülete volt a vád. Örökbefogadó szüleit és a család kutyáját akarta megölni. A gyilkosságot gondosan megtervezte, azt akarta, hogy a nevelőanya nézze végig, ahogy végez a nevelőapával, majd az anyát megkínozza, melleit levágja, szemét kiszúrja. A náluk korábban intézkedő rendőrt is megakarta ölni, ehhez fegyvert akart szerezni. Az interneten kiskorúakkal ismerkedett, őket fenyegetéssel szexuális cselekményekre kényszerítette. Mindezt videóra is rögzítette.

Tartanak itt fogva olyan fiatalkorút aki egy idős, fogyatékos férfit rabolt ki. A 82 éves férfit mellkason ütötte, mire az nekiesett egy vaskapunak, képtelen volt a védekezésre, ekkor a nadrágzsebeit átkutatta, lakáskulcsát és pénztárcáját elvitte, kirabolta.

Többeket 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el. Egyikük esetében egy 10 éves lány volt az áldozat, másik esetben a saját 5 éves huga. De szexuális erőszak áldozata lett egy 10 éves fiú is, akit késsel fenyegettek. Egyikük egy 5 éves kislányt kényszerített arra, hogy orálisan elégítse ki.

Késsel elkövettet fegyveres rablások elkövetőit is őrzik a Szőlő utcában.