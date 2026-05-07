Horror: Leszakadt a keze a rodeóedző feleségének egy brutális lóbalesetben
Kötél tekeredett a kezére. Így történt a szörnyű lóbaleset, melyben leszakadt a keze a vezetőedző feleségének.
Tragikus baleset érte a Montana State University rodeócsapatának vezetőedzője, Kyle Whitaker feleségét, Presley Whitaker-t. A szövetség május 4-én közölte a hírt Facebookon, miután a nő kórházba került egy súlyos lovas baleset után. A csapat tájékoztatása szerint a nő állapota ugyan stabil, de hosszú felépülés vár rá.
Kyle Whitaker másnap saját Facebook-bejegyzésében osztotta meg a döbbenetes részleteket. Elmondása szerint egy kötél tekeredett Presley karjára, a ló pedig így eredt meg és vonszolta maga után a nőt. A baleset következtében egy kerítésnek is nekicsapódott, ami eltörte az állkapcsát és keze olyan súlyosan roncsolódott, hogy leszakadt.
Presleyt repülővel szállították Salt Lake Citybe, hogy megpróbálják visszavarrni a kezét, de addigra már túl nagy volt a sérülés.
Emellett további műtétek is várnak rá az állkapcsa miatt.
Imákra és támogatásra lesz szüksége, miközben meg kell tanulnia együtt élni azzal, hogy nincs jobb keze
– írta Kyle.
Azt is hozzátette, hogy még el kell mondania a történteket két gyermeküknek, Oakleynek és Mesának.
Köszönjük az imákat és a bátorító szavakat. Nehéz út áll előttünk, de veletek a hátunk mögött tudom, hogy képesek leszünk alkalmazkodni, és továbbra is jó életet élni
– fogalmazott.
A tragédia különösen fájó időszakban történt, hiszen Kyle Whitakert éppen a hétvégén választották az év „Big Sky Coach of the Year” edzőjének.
A rodeócsapat gratulált neki az elismeréshez, ugyanakkor arra kérte a közösséget, hogy imádkozzanak a családért. A család támogatására adománygyűjtő oldal is indult, amely Presley kórházi kezeléseinek és felépülésének költségeit segíti fedezni, írja a People.
