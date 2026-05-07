Horror: Leszakadt a keze a rodeóedző feleségének egy brutális lóbalesetben

Tragikus baleset érte a Montana State University rodeócsapatának vezetőedzője, Kyle Whitaker feleségét, Presley Whitaker-t. A szövetség május 4-én közölte a hírt Facebookon, miután a nő kórházba került egy súlyos lovas baleset után. A csapat tájékoztatása szerint a nő állapota ugyan stabil, de hosszú felépülés vár rá.

Olyan erővel rántotta magával a ló, hogy leszakadt a keze

Kyle Whitaker másnap saját Facebook-bejegyzésében osztotta meg a döbbenetes részleteket. Elmondása szerint egy kötél tekeredett Presley karjára, a ló pedig így eredt meg és vonszolta maga után a nőt. A baleset következtében egy kerítésnek is nekicsapódott, ami eltörte az állkapcsát és keze olyan súlyosan roncsolódott, hogy leszakadt.

Presleyt repülővel szállították Salt Lake Citybe, hogy megpróbálják visszavarrni a kezét, de addigra már túl nagy volt a sérülés.

Emellett további műtétek is várnak rá az állkapcsa miatt.

Imákra és támogatásra lesz szüksége, miközben meg kell tanulnia együtt élni azzal, hogy nincs jobb keze

– írta Kyle.

Azt is hozzátette, hogy még el kell mondania a történteket két gyermeküknek, Oakleynek és Mesának.

Köszönjük az imákat és a bátorító szavakat. Nehéz út áll előttünk, de veletek a hátunk mögött tudom, hogy képesek leszünk alkalmazkodni, és továbbra is jó életet élni

– fogalmazott.

A tragédia különösen fájó időszakban történt, hiszen Kyle Whitakert éppen a hétvégén választották az év „Big Sky Coach of the Year” edzőjének.

A rodeócsapat gratulált neki az elismeréshez, ugyanakkor arra kérte a közösséget, hogy imádkozzanak a családért. A család támogatására adománygyűjtő oldal is indult, amely Presley kórházi kezeléseinek és felépülésének költségeit segíti fedezni, írja a People.