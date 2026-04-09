„Nincs már több hely a hátamba szúrt késeknek" - kitálalt Erzsébet királynő egykori öltöztetője

Angela Kelly, aki közel 30 éven át volt Erzsébet királynő öltöztetője és bizalmasa, ritka interjút adott, amelyben elárulta, milyen is volt a néhai királynő valójában és hogyan küldték el a palotából a királynő halála után.

Elküldték a palotából Erzsébet királynő jobbkezét

Angela Kelly a néhai uralkodó személyes öltöztetője volt, aki számos emlékezetes és színes ruhát tervezett neki, és az egyik legmegbízhatóbb segédje volt. Angla Kelly, aki szerint a királynő a legjobb barátja volt, egykori főnöke áldásával két könyvet is kiadott arról, hogyan gondozta a királynő ruhatárát, tervezte élénk színű ruháit és gondozta ékszereit.

A néhai királynő halála után elvesztette a windsori birtokon lévő, kegyelemből kapott otthonát. Közösségi média oldalán pedig elmondta, hogy a munkahelyi telefonját kikapcsolták, és hozzátette, hogy egy a király által biztosított házba költözik.

A 68 éves nő a Vanity Fairnek elmesélte azt a pillanatot, amikor a királynő a hálószobájában az ABBA „Dancing Queen” című dalára táncolt és énekelt.

Minden reggel a királynő a Radio 2-n hallgatta a Terry Wogan show-t. Amikor a „Dancing Queen” című dal szólt, imádta, és mindketten táncoltunk. A királynő jobbra-balra mozgott és énekelt.

„Őfelsége imádott énekelni, és szép hangja volt. Nekem nem. Elragadtattam magam, és úgy táncoltam körülötte, mintha diszkóban lennék, és a királynő azt mondta nekem, hogy 'menj arrébb', mert nem tudok énekelni, és nevettünk. Ezek olyan pillanatok voltak, amelyeket meg kell őrizni, látni a királynőt ilyen nyugodtnak.”

Arra is visszaemlékezett, hogy a húsvéti ünnepeket a néhai királynővel töltötte Windsorban, és hozzátette:

„Őszintén szólva, egyszerűen egy átlagos, szerető család volt. Ha a herceg, vagy bárki más, aki főzött, odaégette a hamburgert, ő csak nevetett. (...) A királynő egyszerűen tele volt energiával, és őszintén szólva egy igazán laza nagymama volt.”

Azonban Károly királynak aggályai voltak azzal kapcsolatban, hogy Angela a királynő áldásával két könyvet adott ki, amelyek főként a uralkodó ruhatárára összpontosítottak, de kulisszatitkokat bemutató képeket is tartalmaztak. Állítólag egy harmadik könyv is tervben volt, de ez eddig nem valósult meg.