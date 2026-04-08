Azt mondták az orvosok, csak egy fertőzés: tragikusan fiatalon hunyt el az egyetemista

Mindössze 22 évesen vesztette életét az az egyetemista, akinek a tüneteit tévesen fertőzésnek tulajdonították. Zac Summers-Cameron a bristoli Nyugat-Angliai Egyetemen töltött első évének végéhez közeledett, amikor elárulta a családjának, hogy a heréje fájdalmasan felduzzadt, mialatt a hasát is fájlalta. Miután a fiú átesett egy háziorvosi vizsgálaton, ahol azt mondták neki, csak egy fertőzésről van szó, így 2024 júniusában antibiotikummal kezelték.

Későn jöttek rá az orvosok, milyen nagy a baj

A hónapok azonban teltek, Zac rosszulléte pedig egyre csak fokozódott: a fájdalom lassanként átterjedt a lábára, olyannyira, hogy már járni is alig bírt. 2024 szeptemberében az édesanyja, Clare Summers-Cameron ragaszkodott egy privát ultrahangvizsgálathoz a fia számára, mivel ekkor már bénító fájdalmai voltak és rengeteget fogyott. A vizsgálat eredményeit követően Zacet azonnal felvették a Cheltenham Általános Kórházba további vizsgálatokra, majd további négy napba telt el, mire egy szakorvos CT-vizsgálatra küldte. Ekkor derült fény arra, hogy a fiatal férfi 3. stádiumú hererákban szenved, ami már átterjedt az egész testére: az orvosok úgy vélték, nagyjából 60 százalék esélye maradt a túlélésre. Zac ezután egy 15 hónapos kezelésen esett át, amely magában foglalta az intenzív kemoterápiát, majd két kör nagy dózisú kemoterápiát és őssejt-transzplantációt kapott, ennek ellenére 2025. november 27-én meghalt.

A hererák a leggyakoribb rákos megbetegedés a fiatalabb férfiak körében az Egyesült Királyságban, évente körülbelül 2400 esettel és 70 halálesettel.

Clare – aki úgy véli, a fia halála elkerülhető lett volna – most arra kér mindenkit, hogy mielőbb vizsgáltassa ki magát, amint aggasztó jeleket tapasztal: a hererák túlélési aránya ugyanis 96 százalék, ha idejében észreveszik.

Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadják el a nemet válaszként. Ha csomót, duzzadt herét vagy fájdalmat észlelsz, érd el, hogy alaposan megvizsgáljanak, és ragaszkodj az ultrahanghoz. Zacet több orvos is megvizsgálta, de a hererákot senki sem említette

– mondta el a gyászoló anya.

Zac minden szobát beragyogott, nagyon különleges ember volt: ő volt a baráti körünk és a családunk lelke. Teljesen lesújtott minket az elvesztése, még most sem tudjuk felfogni, hogy soha nem jön vissza. Különösen szomorú elveszíteni valakit ennyire fiatalon, ezért szeretnénk felhívni a figyelmet arra: ha korábban és alaposabban megvizsgálják, minden másként alakulhatott volna. Nem akarjuk, hogy mással is megtörténjen az, ami Zackel történt

– tette hozzá Clare a The Sun beszámolója szerint.