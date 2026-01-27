Egyszerű fertőzésnek hitte, elveszítheti a húgyhólyagját a fiatal nő

Egy nő, aki egy ritka, gyötrő fájdalmat és visszatérő fertőzéseket kiváltó hólyagbetegséggel küzd, pénzt gyűjt drága magánkezelésre, amely megmenthetné a húgyhólyagja eltávolításától.

Ritka betegség miatt nem működik rendesen a nő húgyhólyagja Fotó: Freepik

Húgyhólyagja megmentéséért küzd a fiatal nő

Az Oxfordshire-ben élő Caris Gibson 2024 januárja óta súlyos Fowler-szindrómával küzd. A kezdetben ártalmatlannak tűnő, fájdalmas és nehézkes vizelést eleinte húgyúti fertőzésnek hitte, ám az állapota egyre romlott, míg végül teljesen elveszítette a WC-használati képességét. A kétségbeesett nő emiatt hetente a sürgősségin kötött ki, válaszokat és megoldást keresve a számára egyre elviselhetetlenebb tünetekre.

A Fowler-szindróma egy ritka, hosszú távú állapot, amely elsősorban a húszas és harmincas éveikben járó nőket sújtja, és amelyet a húgycső záróizmának megfelelő ellazulására való képtelensége jellemez.

A betegség lényege, hogy a húgyhólyag nem képes teljesen kiürülni, ami jelentősen megnöveli a fertőzések kockázatát. A Fowler-szindrómában szenvedők hát-, vese- és alhasi fájdalmat tapasztalhatnak, emellett láz és véres vizelet is jelentkezhet. Súlyosabb esetekben a visszatérő fertőzések szepszishez vezethetnek, amely akár életveszélyes állapotot is előidézhet.

Carisnál kiderült, hogy a tartós vizeletretenció következtében a húgyhólyagja 1,2 literesre tágult, miközben egy egészséges húgyhólyag általában körülbelül fél liter vizelet befogadására képes. Az állandó katéter használata azonban komoly szenvedést okozott számára, ráadásul újabb fertőzésekhez vezetett. A folyamatos kezelések következtében Caris több antibiotikummal szemben is rezisztenciát alakított ki.

Caris most adománygyűjtésbe kezdett, hogy fedezni tudja a rendkívül költséges magánegészségügyi ellátás kiadásait. Kezelőorvosa jelenleg minden lehetséges módszert bevet, hogy helyreállítsa a nő húgyhólyagjának normális működését. Amennyiben ezek a kezelések nem vezetnek eredményre, végső megoldásként az eltávolítása válhat szükségessé – írja a DailyStar.