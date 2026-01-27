RETRO RÁDIÓ

Egyszerű fertőzésnek hitte, elveszítheti a húgyhólyagját a fiatal nő

Egy bénító betegség miatt 1,2 literesre nőtt a húgyhólyagja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 18:00
húgyhólyag betegség szindróma

Egy nő, aki egy ritka, gyötrő fájdalmat és visszatérő fertőzéseket kiváltó hólyagbetegséggel küzd, pénzt gyűjt drága magánkezelésre, amely megmenthetné a húgyhólyagja eltávolításától.

Húgyhólyagja megmentéséért küzd a fiatal nő
Ritka betegség miatt nem működik rendesen a nő húgyhólyagja Fotó: Freepik

Húgyhólyagja megmentéséért küzd a fiatal nő

Az Oxfordshire-ben élő Caris Gibson 2024 januárja óta súlyos Fowler-szindrómával küzd. A kezdetben ártalmatlannak tűnő, fájdalmas és nehézkes vizelést eleinte húgyúti fertőzésnek hitte, ám az állapota egyre romlott, míg végül teljesen elveszítette a WC-használati képességét. A kétségbeesett nő emiatt hetente a sürgősségin kötött ki, válaszokat és megoldást keresve a számára egyre elviselhetetlenebb tünetekre.

A Fowler-szindróma egy ritka, hosszú távú állapot, amely elsősorban a húszas és harmincas éveikben járó nőket sújtja, és amelyet a húgycső záróizmának megfelelő ellazulására való képtelensége jellemez.

A betegség lényege, hogy a húgyhólyag nem képes teljesen kiürülni, ami jelentősen megnöveli a fertőzések kockázatát. A Fowler-szindrómában szenvedők hát-, vese- és alhasi fájdalmat tapasztalhatnak, emellett láz és véres vizelet is jelentkezhet. Súlyosabb esetekben a visszatérő fertőzések szepszishez vezethetnek, amely akár életveszélyes állapotot is előidézhet.

Carisnál kiderült, hogy a tartós vizeletretenció következtében a húgyhólyagja 1,2 literesre tágult, miközben egy egészséges húgyhólyag általában körülbelül fél liter vizelet befogadására képes. Az állandó katéter használata azonban komoly szenvedést okozott számára, ráadásul újabb fertőzésekhez vezetett. A folyamatos kezelések következtében Caris több antibiotikummal szemben is rezisztenciát alakított ki.

Caris most adománygyűjtésbe kezdett, hogy fedezni tudja a rendkívül költséges magánegészségügyi ellátás kiadásait. Kezelőorvosa jelenleg minden lehetséges módszert bevet, hogy helyreállítsa a nő húgyhólyagjának normális működését. Amennyiben ezek a kezelések nem vezetnek eredményre, végső megoldásként az eltávolítása válhat szükségessé – írja a DailyStar.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu