„Nem állok készen a halálra” – Elszánt harcot vív a végzetes betegséggel a fiatal tanárnő

Szívszorító küzdelmet folytat az életéért az a fiatal tanárnő, aki jelenleg halálos betegségben szenved, ám nem áll szándékában feladni: mint mondja, „még nem áll készen a halálra”. A 38 éves Carly Scott a Newcastle upon Tyne -i Kentonból továbbá arra kér mindenkit, vegyenek részt a létfontosságú méhnyakszűrésen, miután az orvosok arra jöttek rá, körülbelül nyolc éve rákkal él együtt, majd azt követően, hogy 2025 elején 3. stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, néhány nappal ezelőtt azt közölték vele, a betegség immár a 4. stádiumba lépett. A lesújtó diagnózis ellenére viszont Carly úgy döntött, küzd tovább, így jelenleg alternatív kezeléseket keres, amikkel meghosszabbíthatja az életét.

Harcol a halálos betegséggel az elszánt tanárnő Fotó: GoFundMe

Elszánt harcot vív a betegséggel a tanárnő

A fiatal nő most egy németországi magánklinikára szeretne eljutni, ami a transzarteriális kemoembolizációra (TACE) specializálódott, egy minimálisan invazív kezelésre, és aminek a költsége körülbelül 30 ezer font (nagyjából 13 233 360 forint). Emellett a protonterápia után is érdeklődik: ez egy olyan alternatív kezelés, amelyet az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) nem finanszíroz, azonban előbb szakorvoshoz kell fordulnia, aki megállapítja, jogosult-e rá.

Pontosan egy évvel ezelőtt kaptam el az influenzát, majd elkezdtem vérezni. Előtte semmilyen tünetem nem volt: visszagondolva, talán egy kicsit fáradtnak és kimerültnek éreztem magam, de mást nem vettem észre

– emlékezett vissza arra, hogyan kezdődött ez az egész, majd hozzátette, amikor először ment be a kórházba, a tüneteit az erős menstruációnak tulajdonították, és hazaküldték. Egy héttel később, miután ájulásérzete volt és háromórás erős vérzésben szenvedett, a nő visszatért, majd hamarosan az orvosok is rádöbbentek, valami nagyon nincs rendben, mivel Carly hemoglobinszintje a normál 110 helyett 45 körül volt, és vérátömlesztésre volt szüksége.

Amikor megvizsgáltak, az orvosok rájöttek, hogy méhnyakrákom van, majd az is kiderült, hogy körülbelül nyolc éve szenvedek benne

– árulta el a nő.