„Nem állok készen a halálra” – Elszánt harcot vív a végzetes betegséggel a fiatal tanárnő
Szívszorító diagnózist kapott a 38 éves nő. Most minden erejével azért küzd, hogy alternatív kezeléseket találjon a halálos betegségre.
Szívszorító küzdelmet folytat az életéért az a fiatal tanárnő, aki jelenleg halálos betegségben szenved, ám nem áll szándékában feladni: mint mondja, „még nem áll készen a halálra”. A 38 éves Carly Scott a Newcastle upon Tyne -i Kentonból továbbá arra kér mindenkit, vegyenek részt a létfontosságú méhnyakszűrésen, miután az orvosok arra jöttek rá, körülbelül nyolc éve rákkal él együtt, majd azt követően, hogy 2025 elején 3. stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, néhány nappal ezelőtt azt közölték vele, a betegség immár a 4. stádiumba lépett. A lesújtó diagnózis ellenére viszont Carly úgy döntött, küzd tovább, így jelenleg alternatív kezeléseket keres, amikkel meghosszabbíthatja az életét.
Elszánt harcot vív a betegséggel a tanárnő
A fiatal nő most egy németországi magánklinikára szeretne eljutni, ami a transzarteriális kemoembolizációra (TACE) specializálódott, egy minimálisan invazív kezelésre, és aminek a költsége körülbelül 30 ezer font (nagyjából 13 233 360 forint). Emellett a protonterápia után is érdeklődik: ez egy olyan alternatív kezelés, amelyet az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) nem finanszíroz, azonban előbb szakorvoshoz kell fordulnia, aki megállapítja, jogosult-e rá.
Pontosan egy évvel ezelőtt kaptam el az influenzát, majd elkezdtem vérezni. Előtte semmilyen tünetem nem volt: visszagondolva, talán egy kicsit fáradtnak és kimerültnek éreztem magam, de mást nem vettem észre
– emlékezett vissza arra, hogyan kezdődött ez az egész, majd hozzátette, amikor először ment be a kórházba, a tüneteit az erős menstruációnak tulajdonították, és hazaküldték. Egy héttel később, miután ájulásérzete volt és háromórás erős vérzésben szenvedett, a nő visszatért, majd hamarosan az orvosok is rádöbbentek, valami nagyon nincs rendben, mivel Carly hemoglobinszintje a normál 110 helyett 45 körül volt, és vérátömlesztésre volt szüksége.
Amikor megvizsgáltak, az orvosok rájöttek, hogy méhnyakrákom van, majd az is kiderült, hogy körülbelül nyolc éve szenvedek benne
– árulta el a nő.
Carly ezután azonnal megkezdte a kezelést, melynek következtében hullásnak indult a haja és hat hónapig nem dolgozhatott. Néhány napja végül azt a lesújtó hírt kapta, hogy a kezelése már nem gyógyító hatású.
Remélik, hogy jogosult leszek immunterápiára, és hogy háromhetente kemoterápiát fogok kapni. Most azt gondolják, ha minden jól alakul, akkor még két évem maradt hátra
– tette hozzá a nő, akinek a barátai, Becca és Kerry létrehoztak egy GoFundMe-oldalt , hogy segítsenek a megélhetési költségek fedezésében, valamint a Nemzeti Egészségügyi Szolgálaton (NHS) kívüli speciális kezelési lehetőségekhez való hozzáférésben. Alig néhány nap alatt több mint 9000 fontot gyűjtöttek össze (körülbelül 3 970 008 forint), amit Carly elképesztőnek nevezett. Jelenleg a szülei azt tervezik, hogy eladják a házukat, így támogatva a lányukat, mialatt a tanárnő visszatért a munkájához. Amellett, hogy a kúrák anyagilag is megterhelőek voltak, Carly a sugárterápia és a brachyterápia következtében vesekárosodást szenvedett, ami krónikus fájdalmakat okozott neki, így a további kezelések megkezdése előtt vesetágító műtétre vár.
A nő beismerte, sokáig halogatta a vizsgálatokat, mivel gyermekkorában poszttraumás stressz szindrómában (PTSD) szenvedett, a szorongása miatt pedig kerülte a kenetvizsgálatokat – utóbb tudta csak meg, hogy altatásban is el lehetett volna végezni. A történetével most igyekszik felhívni a figyelmet a nagyobb tudatosságra.
Ha előbb túlestem volna a vizsgálaton, most nem haldokolnék. Azt hiszem, rengeteg hozzám hasonló nő van, akik egyszerűen azért nem mennek el, mert félnek, vagy mentális egészségügyi problémáik vannak. Kétségbeejtően szükségem van a segítségre, de arra is, hogy másokon segítsek. Ha már meg kell halnom, szeretném, ha valami jó is kisülne belőle
– tette hozzá Carly, majd kiemelte, mennyire meghatotta a környezete támogatása.
Amikor visszamentem dolgozni, a diákok fantasztikusak voltak, és nagyon vigyáztak rám. Elég sokkoló lehetett számukra, hogy parókában és kerekesszékben tértem vissza, mivel eléggé szédültem. A rák hátulütője a rák. A jótékony hatása pedig az, hogy mindenki mennyire kedves
– jegyezte meg a tanárnő, a Mirror beszámolója szerint.
