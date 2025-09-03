A halál torkából tért vissza a rákkal küzdő magyar humorista: „Fejben már azt terveztem, hogy hol lesz a temetésem!”

Baranyai Barna TikTokján rendre vicces tartalmakat oszt meg, ám most egy igencsak komoly hangvételű videót töltött fel, amiben hosszú idő után beszélt a hererákjáról, amit még 2020-ban diagnosztizáltak nála.

Baranyai Barna humoristaként is kipróbálta magát ( Fotó: Instagram)

„Nyilvánvalóan fejben már azt terveztem, hogy hol lesz a temetésemen a vattacukros bodega, de a szitu korántsem volt ennyire gyászos, legrosszabb esetben is 10-15 évet adott még nekem a doki” – kezdte a felvételen Baranyai Barna, majd hozzátette, hogy a nála talált hererák egy nagyon gyorsan és agresszívan növekvő típus.

Saját maga érezte, hogy valami nincsen rendben

Mikor a humorista észlelte, hogy valami nincsen rendben, egyből felkeresett egy urológust és egy hét múlva már a műtőben feküdt. „A rádiót hallgató dokitól még meg is kérdeztem, hogy lehet-e kérni számot, mert akkor a Backstreet Boystól valamit, légyszi. Az 'I want it that way' kezdő dallamaira aludtam el a műtét előtt. De lehet, hogy ezt csak behalluztam” – mesélte Barna, aki beszélt arról is, hogy mindez a Covid alatt történt, ezért nem lehetett bent a kórházban vele egyetlen családtag sem, ahol egyébként nagyon kedvesek voltak vele az orvosok, akiknek a nevét a videóban is feltüntette és megköszönte nekik a kiváló munkát.

Baranyai Barna betegsége után először szólalt meg a küzdelméről (Fotó: Instagram)

„A műtét másnapján már haza is kerültem, majd következett pár hét lábadozás és öt év rendszeres kirándulás a Kék Golyó utcai onkológiára és ennek értünk most a végére” – mesélt a hosszú gyógyulásáról a humorista, aki köszönetet mondott családjának, orvosainak, akik mindenben támogatták.

Sok támogatást kapott családjától

„Nincsenek illúzióim, tudom, hogy a rák valószínűleg kiújulhat, de most már így öt év után a szoros követés befejeztével el tudom magamról hinni, hogy meg fogok öregedni” – zárta videóját a tiktokker, aki sokat beszélt a követőinek arról, hogy figyeljenek magukra, mert ha nem veszi észre és hallgat azokra az emberekre, akik azt mondták neki, hogy felesleges ilyennel orvoshoz menni, akkor nem derült volna ki ilyen hamar a betegsége.

Baranyai Barna rákja már a múlt, de fokozott figyelemre int mindenkit

„Fiúk, lányok. Tapizzátok magatokat. A felnőttek pedig tapizzák egymást, közös beleegyezéssel! Kandúr Bandik és Kanca Mancik. És ha bármi gyanú felmerül, hogy valami nem oké, hogy valami nem illik oda, vizsgáltassátok ki!” – figyelmeztetett a humorista.