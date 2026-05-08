„17 évet vártam a diagnózisra, most pedig már a tüdőmre is átterjedt a betegség”

Monica Thomas 15 éves kora óta elviselhetetlen fájdalmakkal küzd. Közel két évtizede többször is felkereste a sürgősségi osztályt. Azonban állítása szerint az évek során az orvosok elutasították, és azzal vádolták, hogy hazudik és színleli a fájdalmakat. Hosszú küzdelmet folyatott, hogy végre kiderüljön mi okozza az állapotát, végül 17 év bizonytalanság után endometriózist diagnosztizáltak nála.

„Állandó fájdalomban élek” - endometriózissal diagnosztizálták a 34 éves nőt

A Good Morning Britain keddi (május 7-i) adásában a 34 éves Monica őszintén beszélt traumatikus élményeiről. „Hittem az orvosoknak, amikor azt mondták, hogy ez nem valós. Számtalanszor mondták nekem, hogy 'ez csak a fejedben van', 'minden rendben van'.”

Az endometriózis következtében a méhnyálkahártyában található sejtekhez hasonló sejtek a test más részein is elszaporodnak. A tünetek között szerepelhet a medencei fájdalom, a fájdalmas menstruáció, az erős vérzés, a vizelés vagy a nemi közösülés során jelentkező fájdalom, valamint a fáradtság.

Minden nap fájdalomban élek. Ahogy most itt beszélek, most is fájdalmaim vannak, de vannak olyan időszakok, amikor nyilvánvalóan sokkal rosszabb a helyzet, mint máskor

- vallotta be a 34 éves Monica.

Monica konkrét betegségét mellkasi endometriózisnak hívják, és ez azt okozza, hogy a test más részein szövet halmozódik fel, majd a menstruációja során a méhben történőhöz hasonlóan leválik. Ez mellkasi fájdalmat, vér megjelenését okozhatja a mellüregben, és a betegeknél vérköhögést eredményezhet. Súlyos esetekben pedig tüdőösszeeséshez vezethet.

„Jelenleg tüdőműtétre, valamint medence- és bélműtétre várok, mivel a betegségem elég kiterjedten érintette a testem számos részét. Most már van diagnózisom, de mivel rengeteg téves információ kering erről, amikor a sürgősségire kell mennem, hiszen a mellkasi endometriózis életveszélyes mellékhatásokkal járhat, és nekem is fennáll a tüdőösszeesés kockázata. Szóval, amikor bementem, az egészségügyi szakemberek azt mondták nekem, hogy 'ó, ez nem befolyásolja a tüdőt, nem befolyásolja a beleket', de igenis hatással van" - mondta Monica.