RETRO RÁDIÓ

„17 évet vártam a diagnózisra, most pedig már a tüdőmre is átterjedt a betegség”

Őszintén beszélt egészségügyi küzdelméről. 17 év küzdelem után kapta meg az endometriózis diagnózisát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 12:30
endometriózis betegség fájdalom

Monica Thomas 15 éves kora óta elviselhetetlen fájdalmakkal küzd. Közel két évtizede többször is felkereste a sürgősségi osztályt. Azonban állítása szerint az évek során az orvosok elutasították, és azzal vádolták, hogy hazudik és színleli a fájdalmakat. Hosszú küzdelmet folyatott, hogy végre kiderüljön mi okozza az állapotát, végül 17 év bizonytalanság után endometriózist diagnosztizáltak nála.

17 évet kellett várnia az endometriózis diagnózisára
17 évet kellett várnia az endometriózis diagnózisára Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

„Állandó fájdalomban élek” - endometriózissal diagnosztizálták a 34 éves nőt

A Good Morning Britain keddi (május 7-i) adásában a 34 éves Monica őszintén beszélt traumatikus élményeiről. „Hittem az orvosoknak, amikor azt mondták, hogy ez nem valós. Számtalanszor mondták nekem, hogy 'ez csak a fejedben van', 'minden rendben van'.”

Az endometriózis következtében a méhnyálkahártyában található sejtekhez hasonló sejtek a test más részein is elszaporodnak. A tünetek között szerepelhet a medencei fájdalom, a fájdalmas menstruáció, az erős vérzés, a vizelés vagy a nemi közösülés során jelentkező fájdalom, valamint a fáradtság.

Minden nap fájdalomban élek. Ahogy most itt beszélek, most is fájdalmaim vannak, de vannak olyan időszakok, amikor nyilvánvalóan sokkal rosszabb a helyzet, mint máskor

- vallotta be a 34 éves Monica.

Monica konkrét betegségét mellkasi endometriózisnak hívják, és ez azt okozza, hogy a test más részein szövet halmozódik fel, majd a menstruációja során a méhben történőhöz hasonlóan leválik. Ez mellkasi fájdalmat, vér megjelenését okozhatja a mellüregben, és a betegeknél vérköhögést eredményezhet. Súlyos esetekben pedig tüdőösszeeséshez vezethet.

„Jelenleg tüdőműtétre, valamint medence- és bélműtétre várok, mivel a betegségem elég kiterjedten érintette a testem számos részét. Most már van diagnózisom, de mivel rengeteg téves információ kering erről, amikor a sürgősségire kell mennem, hiszen a mellkasi endometriózis életveszélyes mellékhatásokkal járhat, és nekem is fennáll a tüdőösszeesés kockázata. Szóval, amikor bementem, az egészségügyi szakemberek azt mondták nekem, hogy 'ó, ez nem befolyásolja a tüdőt, nem befolyásolja a beleket', de igenis hatással van" - mondta Monica.

Monica azt is elárulta, hogy betegsége miatt sajnos nem lehet gyermeke, mivel a rekeszizma valószínűleg nem bírná ki a terhességet vagy a szülést - számolt be róla a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu