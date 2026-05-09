Azt hitte, csak menopauzával küzd - Ritka tünet jelezte, hogy epilepsziás

Epilepszia miatt sokszor érezte azt, mintha már átélt volna egy-egy helyzetet. A diagnózis óta az egész élete megváltozott, amely teljesen megrémisztette. Sokáig azt hitte, hogy a betegség gyermekkorban alakul ki, azonban sok esetben előfordul a középkorú személyeknél is.

Epilepszia okozta a furcsa tüneteit egy tanárnőnek

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Epilepszia okozott déjá vu érzést

A menopauzának hitte furcsa tüneteit, valamint a déjá vu érzését egy nő. Sokszor érezte azt, mintha már megtörtént volna vele az az adott pillanat, így nem gondolt arra, hogy bármiféle komolyabb betegsége lehet. Azonban kiderült, hogy a déjá vu érzését nem a menopauza okozta, hanem egy sokkal durvább és veszélyesebb betegség, az epilepszia.

Emma Leenders egy napon mentőautóban találta magát, ahol a mentősök kérdésekkel bombázták. „Nem tudtam, ki vagyok vagy hol vagyok… csak arra ébredtem, hogy kérdezgetnek.” Emma párja később elmondta, hogy rohamot kapott az éjszaka folyamán, ezért kellett segítséget hívnia. A kórházi vizsgálatok alapján kimutatták a rohamot, de hogy mi okozza és mi áll annak hátterében egyelőre még nem tudták.

Az egykoron tanárnőnként dolgozó Emmát, teljesen ledöbbentette a vele történt eset: „Azt hittem, az epilepsziával születni kell. Nem tudtam, hogy a középkorúaknál is kialakulhat.” Az orvosok végül gyógyszert írtak fel neki abban a reményben, hogy jobban lesz tőle. Sajnos mindez csak remény maradt, mert amikor Emma Japánban tartózkodott újabb, súlyos roham kapta el, amely után napokig tartó kezeléseken kellett átesnie.

Sokkot kaptam, féltem, és csak haza akartam menni. Tagadásban voltam, nem hittem el, hogy epilepsziám van.

Epilepszia során az agy ismétlődő, rendellenes elektromos jeleket továbbít, ezek pedig különböző tüneteket okoznak. „Sokan a teljes testet érintő görcsrohamokra gondolnak, de ez nem mindig ilyen látványos” – magyarázta Dr. Barbara Wysota neurológus, majd hozzá tette, hogy az epilepsziás roham lehet rövid zavartság, üres tekintet, furcsa de-ja-vu érzés, de akár pár másodperces eszméletkieséssel is járhat.

Azóta már pozitívan gondol a betegségére

Emmánál már egy évvel a súlyos roham előtt is megjelentek a tünetek, amiknek nem tulajdonított jelentőséget. „Olyan érzésem volt, mintha álomban lennék, mintha kiléptem volna a testemből, és mintha már jártam volna itt korábban” – meséli, majd hozzátette: „Körülbelül 30 másodpercig vagy egy percig tartott. Közben tudtam beszélni az emberekkel, és néha még azt is mondtam nekik: »Déjá vu-m van«” – emlékszik vissza. Ezek a rövid epizódok valójában úgynevezett fokális rohamok voltak. Emmanál egy későbbi neurológiai vizsgálat erősítette meg az epilepszia diagnózisát.