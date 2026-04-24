„Ha valaki megkérdezi, hogy miért van babakocsiban, elpityergi magát” – Gyula szeretne felállni a kerekesszékből

2010. július 23-án teljessé vált a Csonka család élete, miután két kislányuk után megszületett első kisfiuk, Gyula. A pomázi család boldogan élte mindennapjait, a nagy tesók sürögtek-forogtak a mosolygós, vidám kisbaba körül. Az édesanya, Mónika úgy tervezte, hogy amint Gyula óvodás lesz, visszamegy a munkába és tovább építik álmaikat. Az élet azonban közbeszólt. Gyula 4 hónapos korában hirtelen válságos állapotba került, kórházba szállították, ahol megállapították, hogy agyvelőgyulladása van. Innentől kezdve már nem volt visszaút. A kisbabát elkezdték epilepsziás rohamok gyötörni, majd az orvosok tragikus hírt közöltek a szülőkkel: az addig makkegészséges kisfiú már soha nem lesz olyan, mint a társai, mert a fertőzés visszafordíthatatlan károkat okozott az agyában. A halmozottan sérült fiú ennek ellenére egy életvidám, hatalmas szívű fiatalemberré cseperedett, arcára még most is ugyanaz a mosoly ül ki, mint amikor megszületett.

A halmozottan sérült fiú kiskorában, édesapjával

Fotó: Beküldött fotó

Összegyűlt a pénz, Gyula intenzív terápiára járhat

Gyula egy speciális gyógypedagógiai iskolába jár Csillaghegyen, ahova heti kétszer viszik a szülei. Már ha tudják. A fiatal fiú mostanában ugyanis nincs túl jól. Napi négy-öt epilepsziás rohamot is kap, illetve nagyon sokszor feszíti be a testét. Márpedig ilyenkor lehetetlen beültetni a kerekesszékbe, mert Gyula magára is veszélyes, akaratán kívül arcon üti magát, kárt tesz magában.

Mónikáék nem tudják, hogy mi okozhatja ezt az állapotromlást, talán az, hogy épp cserélik a fiú epilepszia gyógyszerét, de a kamaszkori hormonális változások is közbeszólhatnak. Mindenesetre a lehető legjobbkor jött a CsodaCsoport Alapítvány által szervezett gyűjtés, mert így elkezdődhet az intenzív terápia a solymári Borsóházban.

Nagyon hálásak vagyunk minden adományért, minden megosztásért, minden felajánlott licitért a CsodaCsoport tagjainak és az olvasóknak egyaránt. Köszönjük szépen, hogy segítettek nekünk, hogy Gyulának jobb legyen

– fejezte ki háláját lapunknak Mónika.

Az intenzív terápia célja az lesz, hogy Gyula izomtónusát kicsit fellazítsák és átmozgassák, hogy szűnjenek a fájdalmai és mozgékonyabb lehessen. Szeptemberben a család azonban egy másik lehetőséggel is megpróbálkozik: szeretnének eljutni Barcelonába dr. Igor Nazarov specialistához, aki testszerte végez bemetszéseket a pácienseken.